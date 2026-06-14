El primer gol de Curazao en la historia de los mundiales: la definición de Comenencia
El futbolista que dio la sorpresa, durante un tiempo, en el encuentro por el Grupo E
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Curazao hizo lo que pudo frente a Alemania. Cayó por goleada, pero al menos se dio el gusto de darle un susto a uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo 2026. En una jugada que se ensució adentro del área el el delantero Livano Comenencia, de 22 años, que milita en el FC Zürich aprovechó y remató fuerte de zurda para que se coloque en el arco que defiende Manuel Neuer, tras un rebote en un defensor. Fue el 1-1 parcial de un partido que luego terminó perdiendo por 7-1, pero al menos dejaron su huella en su presentación del Grupo E.
Con pasado formativo en la Juventus y en el PSV, Livano Comenencia, nacido en Breda (Países Bajos) combina la potencia física y técnica, y hoy se convirtió en el jugador que hizo el primer gol en la historia de Curazao en los mundiales. Supo hacerle un gol importante a Jamaica y donarle la camiseta de ese partido al museo de la FIFA.
¡GOOOL DE CURAZAO, SÍ, LEISTE BIEN!— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
En su debut en el #MundialEnDSPORTS, Livano Comenencia igualó el marcador ante Alemania a los 21 minutos de partido.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKVj6SUoU
La selección de Alemania dijo presente rápido en el Mundial 2026 y abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo con un golazo de salón. Llegó a partir del juego de pases y de la combinación entre Felix Nmecha y Florian Wirtz que le devolvió la pared, en el borde del área, para que el jugador del Borussia Dortmund abra el pie derecho y convierta el primero del partido.
Parecía que se venía una goleada, pero el conjunto del viejo conocido Dick Advocaat, entrenador más longevo del torneo, reaccionó y lo empató para sorprender a una Alemania que no quiere volver a quedarse afuera en fase de grupos como en las últimas dos Copas del Mundo.
Después, Alemania terminó haciendo pesar todo su poderío ofensivo y ganando por 7-1. Pero Comenencia se convirtió en héroe al menos por un rato.
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