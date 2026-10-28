Real Madrid emitió este miércoles ‌un comunicado de ‌disculpa ⁠después de que su estrella, el delantero francés Kylian Mbappé, provocara una ​fuerte polémica ⁠por ⁠sus comentarios en los que se refería ​al difunto líder chino Mao ‌Zedong como un dictador.

“El Real ​Madrid C. F. ​desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, ​dijo el club en un comunicado.

El comunicado de Real Madrid tras el conflicto que se generó entre Kylian Mbappé y China. https://www.realmadrid.com/

“Nuestro club mantiene ⁠un profundo respeto por China, su historia, su ‌cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, añadió.

En las últimas horas, Mbappé recibió una oleada de críticas, y hasta la cancelación de contratos publicitarios con empresas de China, después de realizar una broma sobre el histórico líder del país asiático, Mao Zedong, fallecido en 1976. Como parte de la indignación por los comentarios, la televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la liga española y de los partidos relacionados con el delantero de Real Madrid.

Desde las redes sociales se viralizó una grabación en la que el delantero del club merengue hablaba sobre los memes que lo tienen como protagonista y que lo hacen reír. El francés dijo que el más gracioso que vio es un montaje fotográfico de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es “un dictador chino”, en referencia a Zedong.

El Real Madrid también pide disculpas a China por el comentario de Mbappé sobre Mao como “dictador”. Andy Wong - AP

La broma le costó caro. Tres empresas chinas que utilizaban el nombre y la imagen del atacante (los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground) anunciaron -en términos prácticamente idénticos- la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con el jugador de la selección francesa. Afirmaron tener una “tolerancia cero” ante actos y declaraciones “que hieran los sentimientos nacionales”.

Las disculpas de Mbappé

Este martes, Mbappé hizo pública su disculpa a través de un comunicado: “Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo”.

“A todos los que mis palabras molestaron les ofrezco disculpas”, añadió el delantero francés. “Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”, afirmó.

El Real Madrid también pide disculpas a China por el comentario de Mbappé sobre Mao como “dictador”. CHINATOPIX

El Real Madrid también pide disculpas a China por el comentario de Mbappé sobre Mao como “dictador”. JADE GAO - AFP

El presidente de La Liga, Javier Tebas, dijo en X que se reunió con el embajador de China en España, Yao Jing, para abordar las repercusiones de los comentarios de Mbappé y buscar una solución. El ejecutivo subrayó el compromiso de La Liga de preservar sus alianzas con ese país, incluido su acuerdo estratégico con la liga china hasta 2029 y contratos con China Media Group.

Mao Zedong lideró el Partido Comunista durante sus cruciales primeros años, ganó una guerra civil contra el Partido Nacionalista gobernante en China y luego fundó la actual República Popular China. Su hombre es venerado por muchos.