Los futbolistas de Aston Villa, de la Premier League, protestaron en los últimos días por un motivo muy particular. No reclamaron por las exigencias de su entrenador, el español Unai Emery, tampoco por atrasos en el pago de los sueldos. La piedra de la discordia fueron las camisetas, provistas por Castore, una empresa relativamente nueva en el mercado que tiene sede en Manchester. Tras caer en Varsovia (Polonia) por 3-2 ante Legia, por la etapa de grupos de la Conference League, algunos futbolistas del plantel, que integran los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía, dijeron que las casacas “se llenan muy pronto de transpiración”, y que esa humedad las transforma en más pesadas .

Argumentaron que eso conspira contra su rendimiento en la cancha y, a juzgar por los informes de la prensa inglesa, el cuerpo técnico del equipo los apoyó. Está prevista una reunión con el proveedor, que firmó un contrato plurianual a comienzos de esta temporada para ser sponsor técnico del club de Birmingham, para solucionar el asunto cuanto antes. “Los jugadores juegan con camisetas muy húmedas y es un problema que debe ser resuelto” , afirmó una fuente off the record del equipo, citada por el diario The Telegraph. El informante agregó: “Esto no puede continuar durante toda la temporada. Es como si los jugadores hubieran estado nadando durante los diez primeros minutos del partido”.

Ollie Watkins, delantero de Aston Villa, anota el gol del triunfo ante Chelsea, por la Premier League IAN KINGTON - AFP

Otro diario inglés, The Guardian, recuerda una frase de un ejecutivo de otro club de la Premier League en torno al mismo tema. Se trata de Ben Ryan, director de alto rendimiento de Brentford, quien le había dicho al periódico que su club tuvo el mismo problema con otro proveedor (Umbro), porque la camiseta suplente no tenía “la tecnología adecuada para absorber la transpiración, por lo que los jugadores cargaban con hasta medio kilo extra durante los partidos ”. Eso hizo que Brentford optara por usar las terceras camisetas cuando fuera posible. “A lo largo de los 90 minutos eso hace que los jugadores tengan un peso extra, y eso los incomode”, contó Ryan.

Castore, el sponsor técnico de Aston Villa y proveedor de la indumentaria, tiene un contrato similar con otros clubes de la Premier League como Newcastle y Wolves, con Rangers de Escocia, el seleccionado inglés de cricket y el tenista Andy Murray. The Guardian recuerda el eslogan de la empresa: “Pidan más; pidan un rendimiento premium”.

Bien en casa; mal afuera

El partido contra Legia, en Polonia, tuvo varias particularidades. Por un lado, por primera vez le convirtieron tres goles a Dibu Martínez en una competencia europea. Por el otro, Aston Villa jugó sin sponsor. La camiseta, súper transpirada por las cuestiones técnicas ya descriptas, no tuvo el logo de la casa de apuestas que auspicia al equipo. ¿La razón? Las leyes polacas prohíben la difusión de este tipo de negocios . Los utileros tuvieron, entonces, que improvisar.

El argentino Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de Aston Villa Matt McNulty - Getty Images Europe

Ese mal paso a nivel continental (la UEFA Conference League recién empieza y los de Birmingham tienen tiempo de recuperarse de la derrota inicial) contrasta con el rendimiento del equipo en la Premier League: lleva dos victorias consecutivas. La última, ante el Chelsea de Mauricio Pochettino y Enzo Fernández por 1-0 y como visitante. Los de Birmingham son sextos, con cuatro victorias y apenas dos derrotas. “En el comienzo de la temporada es importante tratar de tener consistencia en la Premier League. Necesitábamos ser más fuertes que contra Newcastle y Liverpool (ambas derrotas; ambas, como visitante)”, dijo Emery tras la victoria en Stamford Bridge. “Fue duro, pero competimos muy bien. Tuvimos nuestras chances de anotar, tratamos de ser ofensivos en esos momentos y lo hicimos. Siempre es difícil ganar aquí”, se congratuló el entrenador.

Emery agregó: “La valla invicta es importante. Necesitamos sentirnos bien defensivamente y estar cómodos cuando tratamos de controlar la posesión. Estos tres puntos son muy importantes para nosotros para ser regulares en la Premier League. Hay trabajo por hacer, y tenemos que seguir para adelante, tratando de corregir las cosas en las que queremos mejorar”. Su equipo volverá a jugar este miércoles a las 15.45 frente a Everton, otro conjunto de la Premier League, por la tercera ronda de la Copa de la Liga. Y allí se sabrá si las camisetas cambiaron. O si, por el contrario, siguen empapadas de sudor.

