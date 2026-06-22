El reencuentro entre Alexis Mac Allister y Jürgen Klopp fue una de las imágenes que dejó la victoria de la Argentina sobre Austria, resultado que le permitió al conjunto de Scaloni asegurar su clasificación a los 16avos.

Una vez finalizado el encuentro en el estadio AT&T de Arlington, el mediocampista argentino se acercó a saludar al exentrenador alemán, quien se encuentra trabajando como comentarista y analista para Magenta TV. Ambos se fundieron en un abrazo que se extendió durante varios segundos y luego intercambiaron algunas palabras.

Antes de despedirse, Mac Allister le entregó la camiseta que utilizó en la victoria sobre Austria. Más tarde, Klopp compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde publicó un video del encuentro con su exdirigido -con la leyenda “Muchas gracias, Mac Allister”-y también una foto de la camiseta que recibió como obsequio.

El reencuentro entre Alexis Mac Allister y Jürgen Klopp tras la victoria de la Argentina sobre Austria

La relación entre ambos se forjó durante la etapa del volante en Liverpool. Klopp dirigió a Mac Allister desde su llegada al club inglés, a mediados de 2023, hasta el final de la temporada 2023/24. El exDT alemán confirmó entonces su decisión de dar un paso al costado luego de ocho años y medio al frente del equipo “Red”.

En aquel momento, el entrenador explicó que la decisión estaba relacionada con el desgaste acumulado tras tantos años en el cargo. “Amo absolutamente todo de este club, de la ciudad, de nuestra afición, al equipo y al personal, pero el hecho de que aún así tome esta decisión demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar”, expresó Klopp al anunciar su salida.

El alemán reconoció que se estaba quedando “sin energía” y remarcó la necesidad de comunicarlo con anticipación para facilitar la transición dentro de la institución. “No tengo ningún problema ahora, obviamente ya sabía desde hace tiempo que tendría que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy bien”, sostuvo.

La foto de Jürgen Klopp con la camiseta de Alexis Mac Allister tras el triunfo de la Argentina sobre Austria Instragram

Durante su paso por Anfield, Klopp encabezó uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del Liverpool. Desde su llegada en 2015, conquistó la Champions League 2018/19, la Premier League 2019/20 —la primera del club después de 30 años—, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield. Además, llevó al equipo a otras dos finales de Champions League.

Mac Allister fue parte del último tramo de esa etapa. El mediocampista argentino arribó desde Brighton en 2023 y rápidamente se ganó un lugar importante dentro del equipo dirigido por Klopp.

Durante esa temporada, el entrenador destacó en varias oportunidades su adaptación al funcionamiento colectivo y su capacidad para ocupar diferentes posiciones en la mitad de la cancha.

El mediocampista Alexis Mac Allister se funde en un abrazo con Jürgen Klopp durante un partido de Liverpool Jon Super - AP

Tras la despedida del alemán, el jugador de la selección argentina publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecerle por el tiempo compartido. “Gracias, Jürgen, por todo lo que hiciste por el club, por todos nosotros y por este deporte”, escribió en Instagram junto a una serie de fotos de ambos.

“Fue un honor aprender y crecer bajo tu liderazgo. Hacer un gol en tu último partido es algo que voy a llevar siempre en mi corazón”, agregó Mac Allister en referencia al tanto que convirtió ante Wolverhampton, en el último encuentro de Klopp al frente del Liverpool. El argentino cerró aquella publicación con la frase “You’ll never walk alone”, el histórico lema asociado al club inglés.