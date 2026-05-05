Boca vs. Barcelona hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Libertadores

Barcelona de Ecuador y Boca se enfrentan este martes, a partir de las 21 (hora argentina), en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil y con arbitraje del colombiano Carlos Betancur, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se transmite en vivo por TV a través de Fox Sports, y por streaming en la plataforma digital Disney+ Premium. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo ecuatoriano se juega la última vida para seguir con chances de avanzar a octavos de final o, también, de meterse la Copa Sudamericana en caso de llegar al tercer puesto. Hasta el momento, perdió los tres partidos que afrontó en la primera rueda y no tiene puntos. En caso de ser derrotado otra vez, quedará prácticamente condenado al último lugar porque los otros tres equipos ya tienen seis unidades.

Dirigido por César Farías y con los jugadores argentinos Darío Benedetto, Milton Céliz, Luca Sosa, Matías Lugo, Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba en el plantel, el club atraviesa una crisis interna con diferencias entre futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas que hacen difícil el día a día. En ese contexto, afronta un duelo transcendental para su futuro en el plano internacional.

Darío Benedetto, ex-Boca, es una de las figuras de Barcelona de Ecuador

El xeneize acumula media docena de puntos junto a Cruzeiro y Universidad Católica de Chile, que se enfrentan este miércoles en Santiago. Por este motivo, de acuerdo al nuevo método de desempate de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), conocido como ‘Olímpico’, se ubica segundo en su zona por detrás de los brasileños y por delante de los chilenos.

El combinado dirigido por Claudio Ubeda derrotó el fin de semana pasado a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1 en la última jornada del Torneo Apertura 2026 y el próximo sábado jugará los octavos de final ante Huracán, en la Bombonera. Teniendo en cuenta el intenso calendario, el DT utilizó ante el Ferroviario a los habituales suplentes, con excepción del arquero Leandro Brey.

El entrenador tiene una sola duda en la formación inicial y es la inclusión de Exequiel Zeballos o Milton Giménez para reemplazar al suspendido Ádam Bareiro, expulsado vs. Cruzeiro. Si opta por el ex-Banfield, mantendrá así el esquema táctico mientras que en caso de que vaya de arranque el ‘Chango’, es probable que modifique el dibujo en el campo de juego, al menos desde lo conceptual.

Posibles formaciones

Barcelona: José Contreras; Brayan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

José Contreras; Brayan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.