Boca en la Copa Libertadores: cómo quedó en la tabla y los resultados que necesita contra Cruzeiro y U Católica

Un golpe que sacudió toda la calma de Boca en la Copa Libertadores. La segunda derrota consecutiva al caer por 1-0 ante Barcelona de Guayaquil, en la cuarta fecha del Grupo D, dejó la zona completamente equilibrada y eso condiciona al equipo de la Ribera a depender de algunos resultados para asegurar su clasificación a la siguiente etapa de la cita continental.

Con seis puntos, Boca comparte el escalón más alto con Universidad Católica y Cruzeiro, aunque los chilenos lo superan por el criterio de desempate olímpico vigente en esta Copa Libertadores. Barcelona está último con tres unidades tras sumar su primer triunfo en el certamen.

Exequiel Zeballos ante David Contreras en la derrota de Boca ante Barcelona de Guayaquil. (Photo by MARCOS PIN / AFP) MARCOS PIN - AFP

Este miércoles se comenzará a conocer cómo se resolverán las primeras posiciones del grupo, ya que la U Católica recibirá a Cruzeiro, en Chile, a las 23 (hora de la Argentina) y de ese resultado dependerán los cálculos para la clasificación de Boca, que si bien todavía tiene en sus manos el pasaporte hacia a los octavos de final, una victoria de los brasileños lo podría beneficiar, pensando en los últimos dos encuentros que le quedan de la etapa de grupos.

El conjunto de Claudio Ubeda jugará con Cruzeiro el martes 19 de mayo y con la Universidad Católica el jueves 28, ambos partidos en La Bombonera. Si gana los dos, llegará a 12 puntos y avanzará sin depender de ningún resultado externo, dado que habrá vencido en duelos directos a los únicos rivales que podían desplazarlo.

Ahora bien, si el conjunto xeneize suma una victoria y un empate, sólo se clasifica si el triunfo es ante Cruzeiro: en ese caso, el desempate olímpico lo favorece sobre el equipo brasileño. En cambio, si gana ante U Católica y empata con Cruzeiro, la situación se vuelve más compleja y la clasificación dependería de resultados de terceros.

Hay una variable adicional: si Boca le gana a Cruzeiro por un gol y ambos terminan igualados en puntos, el desempate debería resolverse por diferencia de goles en los duelos directos. La derrota 1-0 sufrida en Belo Horizonte en la tercera fecha pesa en ese cálculo. El nuevo sistema de desempate prioriza los resultados entre equipos igualados por sobre la diferencia de goles general. Solo si persiste la igualdad en los enfrentamientos directos —puntos, diferencia de goles y goles a favor—, se recurre a la diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.

En este contexto, está claro que sigue, prácticamente, dependiendo de Boca acceder a los octavos de final. Aunque la tensión irá en ascenso, porque la recta final de la Libertadores llegará en un momento de alta exigencia para el plantel. Es que antes de los compromisos continentales, Boca deberá afrontar los octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán el próximo sábado. Si avanza, jugará los cuartos entre semana ante Argentinos o Lanús, y podría disputar las semifinales el fin de semana del 17 de mayo.