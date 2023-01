El retiro de Hugo Lloris de la selección de Francia: los penales en Qatar 2022 y el juego psicológico de Dibu Martínez: “No sé hacer idioteces en el arco”

escuchar

Hugo Lloris, capitán y arquero de Francia, la selección subcampeona del mundo en Qatar 2022, encargado de levantar el trofeo del Mundial en Rusia 2018 y el jugador con más partidos con los Bleus (145), anunció su retiro internacional del equipo azul. “No es fácil anunciarlo, pero tras 14 años defendiendo esta camiseta, que he llevado con enorme placer, con orgullo, deber y sentido de la responsabilidad, creo que he llegado al final”, confesó el jugador de 36 años, durante una entrevista con el diario L’Equipe en Hampstead, el barrio del norte de Londres donde pasa su tiempo.

Internacional desde 2008, Lloris recibió el brazalete de capitán cuando comenzó su etapa como seleccionador Laurent Blanc, que reemplazó a Raymond Domenech tras la frustración en el Mundial de Sudáfrica 2010. El último partido del guardavalla de Tottenham fue, precisamente, en la histórica final ante la Argentina, en el estadio de Lusail, el 18 de diciembre pasado: tras el eléctrico 3-3 en los 120 minutos, el seleccionado liderado por Lionel Messi se impuso en los penales por 4-2. Aquella definición desde los doce pasos sigue haciendo ruido en la cabeza de Lloris: por la derrota y también por el comportamiento de Emiliano Dibu Martínez, con las maniobras para desestabilizar a los rivales.

Didier Deschamps, Raphael Varane, Hugo Lloris e Ibrahima Konate en el podio de la Copa Mundial Qatar 2022; el arquero dio un paso al costado Julian Finney - Getty Images Europe

“En general, no he tenido mucho éxito en mi carrera en este ejercicio [ningún penal atajado para la selección francesa de 9 lanzados, contra Suiza en la Eurocopa 2021 y contra la Argentina en Qatar]. Eso no me impidió parar penales importantes y gané algunas tandas de penales, pero también perdí muchas. Algunos arqueros tienen más éxito que otros. De hecho, hay cosas que no sé hacer. Hacer idioteces en el arco, desestabilizar ostensiblemente al adversario jugando al límite, no sé cómo se hace. Soy demasiado racional, demasiado honesto para ir allí. No sé ganar así, aunque tampoco quería perder así...”, sentenció Lloris en el diario francés.

Algo curioso ocurrió hace unos días. El primer día del año, Aston Villa, el equipo en el que actúa Dibu Martínez, se impuso por 2 a 0 sobre Tottenham, en Londres, por la Premier League, sólo un puñado de días después de la final de Qatar. Antes de comenzar el partido, los jugadores de los Spurs y de los Lions estaban esperando en el túnel para ingresar en el campo de juego y el arquero campeón del mundo se acercó a saludar a su colega francés. Lloris lo saludó, pero quedó una sensación ambigua, porque la transmisión de la TV siguió con la imagen del francés, que se mostró frío y un poco incómodo con la presencia del argentino.

El frío saludo entre Lloris y Dibu Martínez

SE VOLVIERON A CRUZAR: el saludo entre Dibu Martínez y Hugo Llorís a dos domingos de la final de #Qatar2022. pic.twitter.com/oPnX6UQUQF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2023

En el reportaje de L’Equipe le preguntaron a Lloris sobre el distante encuentro con el arquero del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y respondió: “Tenemos que saludar la victoria de Argentina y decir que fue decisiva. Después, ya se le juzgó bastante [a Dibu Martínez] por la celebración, no necesito añadir nada más. Durante la propia sesión de penales utilizó todo lo que pudo para desestabilizar”.

“¿Podría hacer lo mismo en una futura tanda de penales?”, fue la repregunta del representante del periódico francés. Y Lloris afirmó: “Intentar que suceda, buscar el logro, sí. Pero hacerlo así [con el estilo particular de Martínez], ese no soy yo, no puedo”.

Tottenham y Aston Villa se enfrentaron el primer día del año y los arqueros Hugo Lloris y Dibu Martínez volvieron a cruzarse tras la final de Qatar 2022 Charlotte Wilson/Offside - Offside

En su momento, por algunas situaciones que protagonizó, Martínez fue foco de fuertes críticas por parte de la prensa francesa, al punto en que la cadena de medios TF1 lo catalogó como “el argentino más odiado de Francia”. En la entrega de premios de la FIFA, Martínez, galardonado con el guante de oro, se llevó el trofeo a la entrepierna, en un gesto que replicó lo que hizo cuando obtuvo el mismo reconocimiento en la Copa América 2021. En Francia eso se interpretó como una falta de respeto, considerando que se trataba de una burla hacia el equipo perdedor en general y su número 10 en particular (Kylian Mbappé), y lo catalogaron de “indecente” y “obsceno”.

Cristian Romero y Hugo Lloris, rivales en la final de Qatar 2022 y buenos compañeros en Tottenham Hotspur Sebastian Frej/MB Media - Getty Images Europe

En Tottenham, asímismo, Lloris es compañero de Cuti Romero, el temperamental zaguero del seleccionado nacional, con quien tuvo un duro cruce en la final de Qatar. Lloris contó cómo fue el reencuentro luego de aquella acción en la que el argentino cargó con el codo en una pelota parada y el arquero lo recriminó fuertemente a la distancia. “Nos explicamos [la situación] y seguimos adelante. Me cae muy bien, es mi vecino, de hecho, y desde que llegó hemos pasado mucho tiempo juntos. Pero hablamos de ello, sí”, dijo el arquero y contó puntualmente lo que sintió en esa jugada: “Se empuja hacia mí, arrastra el codo, y es el dolor lo que me enoja. Pero seguimos adelante...”, insistió.

El arquero francés Hugo Lloris con el trofeo de campeón del mundo de Rusia 2018 AFP - Archivo

Lloris, nacido en Niza y un personaje muy respetado en el mundo del fútbol internacional, admitió que todavía le duele pensar en la final del Mundial ante la Argentina, sobre todo porque se definió por penales, con la influencia directa que suelen tener los guardavallas. “Sí. Me hubiera gustado hacer más, hacerlo mejor, y cuando el éxito no está de tu parte, siempre es difícil. Todo se junta, está al pie de la tribuna argentina, no puedo pararlo, fallamos dos de cuatro...”, reconoció Lloris, que se marcha del seleccionado francés dejando una huella muy importante.

Final de Qatar 2022: los penales entre la Argentina y Francia

LA NACION