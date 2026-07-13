El silencioso motor del mediocampo que equilibra a la potencia ofensiva de Francia

La selección de Francia llegó a la Copa del Mundo 2026 con uno de los arsenales ofensivos más imponentes y explosivos del planeta, un grupo conformado por estrellas mundiales de la talla de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise y Bradley Barcola. Con una zaga central sólida, la gran incógnita del equipo dirigido por Didier Deschamps residía en el eje: el mediocampo. Es en este sector neurálgico donde emergió, para sorpresa de muchos, un líder silencioso del que poco se habla: Manu Koné.

Formado en el Toulouse, con un paso por Borussia Mönchengladbach y una posterior explosión en Roma, desarrolló la mayor parte de su trayectoria sin llamar la atención del público francés, con trabajo duro y discreto. Hoy, tras varios años debajo del radar, se convirtió en una de las figuras que emerge en su país y en el estandarte que le da sentido a la estructura colectiva de los galos.

Koné es hijo de inmigrantes marfileños. Su nombre completo es Kouadio Emmanuel Boris Koné y, aunque nació en Colombes (un suburbio de París, Francia), sus padres Alexandre y Thérèse son originarios de Costa de Marfil. Debido a sus raíces familiares, el actual mediocampista de la Roma cuenta con la doble nacionalidad francesa y marfileña. A nivel internacional, optó por representar a Francia, donde se formó.

Manu Koné y su capacidad de recuperación del balón, ante el iraní Ramin Rezaeian (23), durante el partido del Grupo I de la Copa del Mundo, en Filadelfia, el lunes 22 de junio de 2026. Petr David Josek - AP

Mientras las portadas y los aplausos se los llevan las figuras de la delantera, Koné resulta ser la pieza fundamental para el equilibrio del equipo. En el fútbol moderno, los grandes candidatos no se construyen solo con goleadores; necesitan a quien organice y dé sentido a todo lo que ocurre a su alrededor. Por eso Koné es clave, al punto de convertirse, quizá, en el jugador más importante para el andamiaje galo.

Su rol es tan vital que recuerda a esa dinámica de compensación estructural que el técnico argentino Lionel Scaloni suele mencionar cuando habla del equilibrio como requisito innegociable, cuando se le consulta si Julián Álvarez y Lautaro Martínez pueden jugar juntos. Gracias a Koné, Francia dejó de depender de manera exclusiva del peso individual de sus delanteros y aprendió a controlar los encuentros a través de la posesión y un férreo equilibrio posicional.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos delanteros con gol para la selección argentina @Argentina

El fútbol a veces regala este tipo de historias, con una forma casi poética de manifestarse, cómo la de Koné, que ocupa el mismo puesto en el campo que su entrenador, Didier Deschamps. En su etapa como futbolista, el actual seleccionador francés fue un mediocentro defensivo excepcional; el motor táctico que le dio equilibrio a equipos históricos como Olympique de Marsella, Juventus y su propia selección en los años 90. Al igual que su pupilo de 25 años, el estilo de Deschamps jamás se basó en el lucimiento personal, sino más bien, en la inteligencia táctica, la capacidad de recuperación, y un despliegue físico inagotable.

Didier Deschamps en 2018 como DT de Francia, y en 1998, como jugador. AFP

Hoy, el técnico puede ver un claro reflejo de sí mismo en Koné, a quien describe como un “centrocampista completo y moderno”, e incluso afirma que es un futbolista muy “infravalorado”. La admiración es de absoluta reciprocidad. El volante de Roma es un confeso fan de su entrenador, y valora su exitosa transición de jugador a técnico multicampeón.

“Me hizo sentir cómodo desde el momento en que me incorporé... me dijo que jugara como lo hago en Roma. Me hace sentir seguro”, declaró el mediocampista. Y admitió que, al conocer que Deschamps dejará el cargo el año entrante, él y el equipo darán su máximo esfuerzo para recompensar su confianza.

El mérito de Koné en este Mundial no pasa solo por su despliegue físico, sino por su gran capacidad para manejar la presión en el escenario más exigente de todos. En el debut mundialista, Deschamps había apostado por un doble pivote conformado por Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, para el segundo partido frente a Irak, el técnico tomó una decisión que pateó el tablero: sentó en el banco de suplentes al volante del Real Madrid y, cuando todos anticipaban el ingreso del histórico N’Golo Kanté, sorprendió al mundo con la titularidad de Koné.

El tándem del mediocampo francés: Adrien Rabiot (14) y Manu Koné (6) durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en la victoria por 2 a 0, ante Marruecos. Steven Senne - FR172182 AP

Con este movimiento audaz, Koné borró del mapa al histórico Kanté y dejó afuera de la escena a los dos talentosos “cracks” del Madrid. Desplazó a Tchouaméni de la titularidad y, de manera indirecta, marginó de la convocatoria a Eduardo Camavinga para este Mundial. Deschamps es un técnico que cree en la jerarquía de sus jugadores, pero éste supo estar a la altura de las circunstancias. Se adueñó del puesto, fue titular contra Noruega, descansó ante Suecia, libró una batalla campal donde “se mató” en el roce constante con el paraguayo Matías Galarza en octavos de final, y fue una de las grandes figuras en la victoria por 2-0 frente a Marruecos en cuartos.

Leandro Paredes en un festejo de gol en Roma, junto a Koné y Paulo Dybala

Gran parte de esta madurez táctica se forjó en la Serie A. Allí construyó un tándem memorable en Roma junto al argentino Leandro Paredes durante la temporada 2024/25. En el esquema diseñado por Claudio Ranieri, ambos se complementaban a la perfección para ser el corazón del equipo: Paredes aportaba la racionalidad, el control de balón bajo presión, el juego siempre con la cabeza levantada y los lanzamientos largos, y Koné era el despliegue absoluto; corría por tres, robaba balones, reiniciaba las jugadas y las finalizaba. No es puro choque, sino que tiene la sustancia, la presencia y la capacidad de organizar el juego por sí solo. En esta selección gala, Koné replica el éxito de aquella sociedad y forma un tándem ideal en el doble pivote con Adrien Rabiot.

Koné con Francia, en los Juegos Olímpicos de París 2024

La première fois que tu l’as vu, c'était à Paris 2024 🇫🇷



Manu Koné 💪#JeuxOlympiques pic.twitter.com/iX8zcKAxuG — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) July 10, 2026

En cuanto a sus características como futbolista, el que se llevó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 es el arquetipo del todoterreno moderno. Sabe interpretar los momentos de cada partido. Su mapa de calor revela una inteligencia superior: se posiciona siempre por delante de los defensores centrales para brindar una salida limpia, acompaña los ataques con coberturas perfectas para los laterales cuando éstos suben, y clausura el carril central para frustrar las transiciones rápidas de los rivales. Sumado a una impecable conducción y un atrevido remate de media distancia, Koné destaca por jugar de manera simple, a uno o dos toques, y reduce los espacios entre líneas para activar la presión tras la pérdida de la pelota.

No necesita tocar el balón cien veces para dominar; le basta con estar siempre donde la jugada lo pide. Manu Koné es el eslabón indispensable que conecta la recuperación con la creación y el orden con el talento, lo que permite que las superestrellas veloces como Mbappé, Dembélé, Olise y Doué, reciban la pelota siempre en ventaja y se desplieguen con absoluta libertad. La próxima batalla para los galos será el próximo martes, a las 16 (hora argentina), ante España, ya por un lugar en la final del Mundial 2026.