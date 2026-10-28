El Superclásico tendrá seis campeones del mundo desde el arranque: cómo llega cada uno a un Boca-River histórico

El Superclásico del domingo tendrá varias historias alrededor. Boca puede quedar a un paso de ganar la Tabla Anual, Rodolfo Arruabarrena tendrá otra oportunidad de dejar atrás el recuerdo de aquellas eliminaciones coperas de 2014 y 2015 y River llegará a la Bombonera con la necesidad de arruinarle la fiesta a su rival y, al mismo tiempo, acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Pero hay un dato que lo meterá en la historia desde el primer minuto: si se confirman las formaciones, será el Boca-River con mayor cantidad de campeones del mundo entre los 22 titulares.

Serán seis. Cinco de un lado y uno del otro. Leonardo Ponzio prepara un River con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, todos integrantes del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Boca tendrá a Leandro Paredes, capitán, referente y pieza clave desde su regreso.

Leandro Paredes definió el último clásico de penal y ganó los dos que disputó desde su regreso a Boca Gonzalo Colini

La diferencia también refleja la manera en que se construyó cada equipo. River fue a buscar figuras de peso y pagó cifras millonarias para repatriarlas: Acuña costó cerca de un millón de euros, Montiel 4,5 millones, Otamendi llegó con el pase en su poder, Correa valió 15 millones y Almada, 20 millones. Una inversión enorme que aún espera ese partido que empiece a justificar semejante gasto. Boca, en cambio, concentró su apuesta en Paredes, que también llegó libre y se transformó enseguida en capitán, referencia y eje del equipo de Arruabarrena.

“Es capitán, líder y un ejemplo para los más chicos”, dijo el Vasco sobre el volante, que además tiene un antecedente muy reciente frente a River: marcó el gol del 1-0 en el último Superclásico disputado en el Monumental. Desde su vuelta ganó los dos partidos ante el Millonario: el 2-0 del Apertura 2025, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, y el último, que él mismo definió de penal. Antes de irse de Boca, en su primera etapa, había acumulado un empate y una derrota.

Leandro Paredes y Marcos Acuña tuvieron varios cruces en el último Superclásico Gonzalo Colini

No será la primera vez que un Boca-River reúna a varios campeones del mundo. La historia tiene varios antecedentes. Obviamente, todo empezó después de 1978, cuando la mayoría de los futbolistas que se consagraron con César Luis Menotti todavía jugaban en el país.

Entre 1980 y 1981, River llegó a juntar en varios partidos ante Boca a Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Norberto Alonso y Mario Kempes. Hubo incluso una particularidad en el Metropolitano de 1981, en Núñez: River y Boca empataron 1-1, con goles de Diego Maradona y Kempes, y René Houseman ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo. Durante siete minutos, hasta que Kempes salió reemplazado por Juan José López, River tuvo seis campeones del mundo en cancha. Aún faltaban cinco años para la consagración de Maradona en México 86.

Marcos Acuña arrastra una molestia en el empeine izquierdo, pero este miércoles volvió a entrenarse con el grupo y sería titular en la Bombonera Manuel Cortina

El único que genera alguna duda para este domingo es Acuña. El lateral pasó dos semanas trabajando de manera diferenciada por una molestia en el empeine izquierdo, pero este miércoles volvió a entrenarse con el grupo y todo indica que volverá al equipo en lugar de Francisco Ortega.

Paredes, a su vez, ya dejó atrás el desgarro en el isquiotibial derecho y será titular. Arruabarrena lo considera fundamental por su juego y por su peso dentro del plantel. Boca, además, irá por su tercer triunfo consecutivo ante River, una racha que ninguno de los dos equipos consigue desde 1991.

Para Otamendi será un estreno absoluto en el Superclásico. Nunca jugó un Boca-River, aunque sí tiene un antecedente contra el club de la Ribera: le marcó un gol con Benfica en el Mundial de Clubes de 2025.

Nicolás Otamendi jugará su primer clásico ante Boca, rival al que ya le marcó con Benfica en el Mundial de Clubes de 2025 PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Montiel, en cambio, tiene una larga historia ante Boca. Es el rival al que más enfrentó en su carrera: 14 partidos, con cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. También dio una asistencia en el 2-2 de la Copa de la Liga 2021, en la Bombonera, para el empate parcial de Federico Girotti.

Buena parte de las esperanzas de River, de todos modos, pasan por otros dos campeones del mundo: Thiago Almada y Ángel Correa.

Para Almada será un partido cargado de historias cruzadas. Ya enfrentó cinco veces a Boca con Vélez y durante años quedó ligado al club por su familia, por su admiración por Carlos Tevez y por su relación con Juan Román Riquelme. El presidente de Boca contó en los últimos días que amigos del futbolista suelen ir a la Bombonera y negó haberlo llamado antes de que se incorporara a River.

Thiago Almada jugará un partido especial: durante años estuvo vinculado con Boca y todavía busca su partido consagratorio en River Juan Jose Garcia/FOTOBAIRES

Almada todavía no mostró el nivel que River esperaba cuando lo contrató, por lo que el partido ante Boca será una buena oportunidad para empezar a cambiar esa imagen.

Correa llega con otro envión. Suma cuatro goles y tres asistencias entre el Clausura y la Copa Sudamericana y tiene números favorables contra Boca: lo enfrentó tres veces con San Lorenzo, con dos triunfos y un empate. También le marcó dos goles en 2013: uno en el 3-0 del Nuevo Gasómetro y otro para un 1-0, también en el Bajo Flores.

“Es jugador de selección, nosotros tenemos jugadores de selección y River genera jugadores de selección”, señaló Ponzio sobre Correa y un plantel en el que los nombres también aumentaron la exigencia.

Ángel Correa llega en un buen momento al partido ante Boca, al que ya le marcó dos goles con San Lorenzo Cesar Heredia - Getty Images South America

El Superclásico tendrá, además, otros futbolistas con pasado o presente en la selección argentina. En Boca estarán Santiago Ascacibar, citado en el inicio de la era Scaloni, y Leonel Flores, una de las caras nuevas de la renovación. River cuenta con Santiago Beltrán, uno de los jóvenes que empezó a entrar en consideración, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, que fueron citados para el amistoso ante Puerto Rico en 2025, y Francisco Ortega, convocado en 2023.

Como tantas veces, el resultado puede marcar el rumbo de los dos equipos en el final de la temporada. Pero, gane quien gane, el clásico dejará algo más: seis campeones del mundo desde el arranque y un partido que quedará en la historia.