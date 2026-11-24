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EL TAS devolvió la Copa Africana de Naciones 2025 a Senegal y se la quitó a Marruecos
Se determinó que “el árbitro no cometió ningún error de derecho”
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LAUSANA (Reuters).- Senegal recuperó este martes el título de campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimó su recurso contra la decisión de despojarle del título. Así, Marruecos se quedó sin el trofeo.
Senegal impugnó la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de proclamar a Marruecos campeón, a pesar de que Senegal venció al equipo anfitrión 1-0 tras la prórroga en la final disputada en enero en Rabat.
La selección de Senegal abandonó el terreno de juego durante 14 minutos luego de que se pitara un penal en su contra en los últimos compases del tiempo reglamentario, y varios futbolistas regresaron al vestuario en señal de protesta antes de que se reanudara el partido.
Marruecos falló el lanzamiento desde el punto del penal, lo que llevó el partido a la prórroga, donde Senegal marcó el gol de la victoria para asegurarse el triunfo.
Sin embargo, dos meses más tarde se le retiró el título a Senegal después de que la Comisión de Apelación de la CAF dictaminara que había perdido el partido por abandonar el terreno de juego, anulando el resultado y otorgando una victoria 3-0 a Marruecos.
Senegal presentó rápidamente un recurso ante el TAS.
El tribunal del TAS determinó que “el árbitro no cometió ningún error de derecho”, declaró el secretario general del TAS, Matthieu Reeb. “Las reglas de la CAF (que habrían supuesto una derrota por incomparecencia de Senegal) se habrían aplicado si el árbitro hubiera decretado la interrupción definitiva del partido, lo que habría provocado la derrota de Senegal, pero ese no fue el caso”, añadió.
La próxima Copa Africana se disputará del 19 de junio al 17 de julio de 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda.
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