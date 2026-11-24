LAUSANA (Reuters).- Senegal recuperó este martes el ‌título de campeón ‌de ⁠la Copa Africana de Naciones 2025, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimó ​su ⁠recurso ⁠contra la decisión de despojarle del título. Así, Marruecos se quedó sin el trofeo.

Senegal impugnó ​la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de ‌proclamar a Marruecos campeón, a ​pesar de que ​Senegal venció al equipo anfitrión 1-0 tras la prórroga en la final disputada en enero en Rabat.

La selección de Senegal abandonó el terreno de juego durante 14 minutos luego ​de que se pitara un penal en su contra en ⁠los últimos compases del tiempo reglamentario, y varios futbolistas regresaron al vestuario ‌en señal de protesta antes de que se reanudara el partido.

Marruecos falló el lanzamiento desde el punto del penal, lo que llevó el partido a la prórroga, donde Senegal marcó el gol de la victoria para ‌asegurarse el triunfo.

Jugadores de ambos equipos se enfrentaron tras la concesión de un penal polémico a favor de Marruecos en los instantes finales de la final de la Copa Africana de Naciones, disputada entre Senegal y Marruecos en Rabat; ahí empezó el conflicto Youssef Loulidi - AP

Sin embargo, dos meses más tarde se ⁠le retiró el título a Senegal después de ‌que la Comisión de Apelación de ⁠la CAF dictaminara que había perdido ⁠el partido por abandonar el terreno de juego, anulando el resultado y otorgando una victoria 3-0 a Marruecos.

Senegal presentó rápidamente un recurso ante el TAS.

El tribunal del ‌TAS determinó que “el ​árbitro no cometió ningún error de derecho”, declaró el secretario general del TAS, Matthieu Reeb. “Las reglas de la CAF (que habrían supuesto una derrota por incomparecencia de Senegal) se habrían aplicado si el árbitro hubiera decretado la interrupción definitiva del partido, lo que habría provocado la derrota de Senegal, pero ese no fue el caso”, añadió.

La próxima Copa Africana se disputará del 19 de junio al 17 de julio de 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda.