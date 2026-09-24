El tenso cruce entre Virgil van Dijk y un periodista: “Das respuestas muy cortas, sos un poco cortante”

Comienza una nueva fecha FIFA. La primera tras el Mundial. Las figuras llegan a sus selecciones para afrontar los diferentes partidos y una de ellas es Países Bajos. La selección neerlandesa tendrá el debut de Xavi Hernández como entrenador y en la conferencia de prensa previa al duelo de este jueves ante Alemania se dio un tenso cruce entre un periodista y el jugador Virgil van Dijk.

Todo tiene que ver con que el defensor fue apuntado por algunos periodistas de ser el culpable de la eliminación de la Naranja en los 16avos del Mundial frente a Marruecos. El cruce comenzó cuando el cronista le dijo en forma irónica al futbolista si la conferencia se trataba de una “obligación con sus amigos de los medios”. Luego le advirtió: “No eres muy hablador, estás un poco malhumorado y normalmente eres un tipo muy agradable, no?”. A partir de ese momento, el jugador comenzó a responder.

Virgil van Dijk, el capitán de Países Bajos, que vivió un tenso cruzo con un periodista durante la conferencia de prensa Patrick Post - AP

“Sí, pero a veces hay que decir las cosas porque a veces no puedes limitarte a escuchar toda esa mierda”. El intercambió continuó: “No, pero también se puede ser abierto”, le manifestó el comunicador. “Soy muy abierto”, interrumpió el defensor. “Das respuestas muy cortas, sos un poco cortante”, advirtió el periodista.

El defensor de Liverpool continuó con el intercambio y le dijo que es “muy abierto”. Incluso, interrumpió al periodista: “Pero esto no es una charla o una conversación entre nosotros. Se supone que hay una pregunta que estás haciendo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que quieres hacer?”. En la respuesta, el periodista le dijo: “No estás como sueles estar en otras conferencias de prensa, como si te pesara la relación con los medios”.

Van Dijk, enojado, pero con mucha altura, le respondió. “No tengo ningún problema con la gran mayoría de los medios, y nunca lo tuve. Pero a veces, algunos escriben tonterías y mienten. ¿Qué puedo hacer al respecto?”. El diálogo subió de tono cuando el periodista le preguntó: “Entonces, puedes hablar directamente con esa persona”, Van Dijk, sin ningún problema, le respondió: “Ya estoy hablando con esa persona en este momento”.

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🇳🇱 El técnico catalán convenció a Virgil van Dijk para que siguiera en la selección neerlandesa, pese a sus problemas con parte de la prensa tras la eliminación del Mundial.



🗣️ Van Dijk: "No hicimos un buen Mundial (...) uno de vuestros colegas… pic.twitter.com/1pRXpiH0F6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2026

El cruce continuó a pesar del pedido del moderador de la conferencia de prensa. El resto tuvo que ver sobre lo sucedido en el Mundial 2026 y la inesperada eliminación de la selección. Países Bajos había ganado el Grupo F, pero cayó ante Marruecos en los 16 avos de final al empatar 1-1 en tiempo reglamentario y perder 4-3 en la definición desde el punto del penal. Van Dijk no fue uno de los cinco jugadores elegidos para patear, algo muy criticado por la prensa neerlandesa.

En este contexto, el cronista empezó a preguntarle si personalmente había jugado un buen Mundial. El central de Liverpool rechazó el enfoque. “No se trata de mí. Ese es precisamente el mayor problema”, afirmó. Y ante la insistencia, profundizó: “No jugamos un buen Mundial”. En todo momento Van Dijk se negó sistemáticamente a separar su desempeño del equipo.

Países Bajos quedó eliminado en los 16 avos de final del Mundial 2026 ante Marruecos; el defensor fue apuntado como uno de los culpables Dolores Ochoa - AP

El periodista intentó sostener la línea individual de la entrevista, pero el defensor lo volvió a cortar: “Si vuelve a centrarse en la persona, entonces vuelve a ser sobre lo que he logrado. No, se logra juntos. Eres un equipo y de eso se trata”. Luego, el jefe de prensa intervino una vez más para intentar redirigir el intercambio: “Creo que lo vamos a dejar aquí”, dijo la segunda vez, antes de que Van Dijk completara su última réplica.

Países Bajos presenta a Xavi Hernández como entrenador tras la salida de Ronald Koeman y deberá afrontar cuatro duelos de la UEFA Nations League. La selección neerlandesa A2 y su debut será este jueves cuando reciba a Alemania; su segundo encuentro será cuando visite a Serbia, el próximo domingo 27; luego será visitante de Grecia el jueves 1° de octubre y cerrará la fecha ante Serbia, como local, el domingo 4 de octubre.