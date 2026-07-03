El toque “invisible” que eliminó a Croacia, el comunicado de FIFA y la furia de la prensa local

Para muchos, éste es el mejor mundial de la historia. El nivel de los partidos y el brillo de las figuras así lo avalan. El duelo que se disputó este jueves entre Portugal y Croacia, de infarto, sumó un argumento más a esa tesis, aunque desató una tormenta mediática que puso en el centro del debate la intervención tecnológica en el fútbol.

Portugal perdía 1-0 por el tanto de Perisic (53′), pero revirtió el marcador con goles de Cristiano Ronaldo, de penal (64′), y de Gonçalo Ramos (quién ingresó por el capitán) a los 94’. El drama, lejos de terminar, escaló a los 102′ (90+12). Josko Gvardiol empujó la pelota a la red para empatar y forzar el alargue. Sin embargo, un toque imperceptible para el ojo humano, pero captado por la tecnología de la FIFA, invalidó la acción. El conjunto portugués ganó 2-1 y selló su pase a los 8vos de Final, donde se medirá con España. El encuentro deja tras de sí una explicación oficial de la FIFA que no logró calmar la indignación de la prensa croata.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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La FIFA no tardó en justificar la decisión y mediante un comunicado oficial explicó: “Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol.

Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas".

"NO LLORES PORQUE TERMINÓ, SONRÍE PORQUE SUCEDIÓ"



Luka Modric se despidió de las Copas del Mundo dejando un legado ETERNO para Croacia



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La tecnología tan precisa como cruel, marcó el destino del partido. Del otro lado, la prensa croata reaccionó con una mezcla de desilusión y orgullo. El portal Index resumió el sentimiento nacional con el título “Bravo, Croacia”, para destacar la entrega del equipo pese a la eliminación y cuestionó el criterio arbitral que benefició a Portugal.

El diario Vecernji list uno de los más influyentes del país, fue aún más lejos y sobre la labor arbitral denunció: “A Croacia le robaron, deliberadamente”. “El árbitro noruego Espen Eskas fue parcial de principio a fin; no se pitó ni una sola falta dudosa, ni una sola interrupción dudosa a favor de Croacia, todas las decisiones cuestionables, que fueron muchas, favorecieron a Portugal”, sentenció el medio.

El saludo entre Luca Modric y Cristiano Ronaldo luego del partido. BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la misma línea N1 Sportklub definió el desenlace como la “Tragedia en Toronto”. Para el portal, el gol de Ramos y la posterior anulación del empate marcaron el instante exacto en el que “murió el sueño”.

Otros medios, como Gol.dnevnik.hr, analizaron la jugada mediante repeticiones a cámara lenta con un marcado tono sarcástico. “Los sensores mostraron que el sistema registró un toque del delantero croata, lo cual fue el argumento clave del VAR para anular el gol. En esas imágenes, parece que sólo tocó el balón con el pelo. Pues bien, si Matanovic hubiera sido calvo, resulta que Croacia habría empatado”, señalaron.

Finalmente en Net.hr recopilaron el pulso de la calle, donde el descontento fue unánime. Entre las reacciones de los hinchas destacaron comentarios como “¡Qué robo!”, mientras otros expresaban su indignación al decir: “A Croacia le robaron esta noche”.

Las palabras de Matanović

La desilución de los jugadores de Croacia luego de la eliminación de la Copa del Mundo ante Portugal. MATTIA OZBOT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo que todos esperaban es lo que diría el jugador involucrado al respecto. “Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo. Le pregunté al árbitro, no estaba del todo seguro de haber tocado. Me dijo que el balón tenía un toque sutil, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego”, confesó tras el partido, con una sinceridad que sorprende.