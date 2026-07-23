El torneo Clausura adoptará normas del Mundial: contra el racismo, reducir la pérdida de tiempo y más facultades del VAR

Cuatro días después de la final de la Copa del Mundo, con la derrota de la Argentina con España en Nueva Jersey, el torneo Clausura se pone en marcha. Se renuevan las ilusiones. No solamente habrá un campeón, se repartirán las plazas para los torneos internacionales y se conocerá quiénes perderán la categoría, pero también regirán algunas de las nuevas reglas que se impusieron en el Mundial 2026. Las nuevas directrices de la FIFA y la IFAB (International Football Association Board), para la temporada 2026/27, y a las que se someterán futbolistas, directores técnico y árbitros a partir del jueves, pretenden combatir la discriminación con tolerancia cero, optimizar el ritmo de juego y reducir las pérdidas de tiempo deliberados.

Diez días atrás, en el predio Lionel Messi, de la AFA, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje organizó un encuentro para instruir a capitanes, subcapitanes y entrenadores de los 30 clubes de la Liga Profesional. La charla estuvo a cargo de Fernando Rapallini, Gerente Técnico, Mauro Vigliano -Jefe de Instructores- y Ezequiel Brailovsky, Jefe de Asistentes. También participó el árbitro internacional Nicolás Ramírez.

El árbitro portugués Joao Pinheiro le saca tarjeta amarilla a Leandro Paredes en el partido con Suiza; el VAR corrigió una confusión de identidad, quitó la amonestación al jugador argentino y sancionó a Breel Embolo (Suiza) Reed Hoffmann - FR48783 AP

En los 104 partidos que se jugaron en el Mundial se produjeron ejemplos de lo que se dispondrá en el Clausura. El paraguayo Miguel Almirón fue doble protagonista de las nuevas reglas: recibió una tarjeta amarilla por confusión de identidad y una roja directa, después de hablarle a un rival tapándose la boca (Ley Prestianni). En el partido entre la Argentina y Suiza, el delantero Breel Embolo también recibió una segunda tarjeta amarilla por confusión de identidad, después de simular una infracción que generó una tarjeta amarilla a Leandro Paredes. El árbitro portugués João Pinheiro fue convocado por el VAR, a cargo del mexicano Guillermo Pacheco, y tras revisar la acción modificó la sanción, quitándole la tarjeta amarilla al volante argentino y sumándosela al atacante suizo, que ya había sido amonestado y así se ganó la expulsión.

La pérdida de tiempo tiene múltiples aristas que se atacan con las nuevas reglas. Los cambios, las modificaciones, es uno de los aspectos que futbolistas, entrenadores y árbitros deberán cuidar. La Regla 3 informa sobre las sustituciones más ágiles y señala: el jugador sustituido debe salir del terreno de juego en el plazo de diez segundos a partir del momento en el que se mostró el tablero de sustitución, si lo hubiera, o desde que el árbitro indicó que se podía efectuar la sustitución. Si el jugador no abandonó el terreno de juego antes de que transcurran los diez segundos, deberá salir de todas formas, pero su suplente no podrá entrar en el campo hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya pasado un minuto -de cronómetro- desde la reanudación del partido.

El paraguayo Orlando Gill ensaya un saque de meta: al igual que los saques de banda, estarán cronometrados y los ejecutores dispondrán de cinco segundos para reanudar el juego MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las Reglas 15 y 16 refieren a infracciones y sanciones. Los saques de banda y los saques de meta estarán cronometrados y los ejecutores dispondrán de cinco segundos para reanudar el juego. El incumplimiento de esta norma acarreará sanciones técnicas: si se demora un lateral, la posesión pasará directamente al rival, mientras que la tardanza en un saque de arco se penalizará otorgando un tiro de esquina para el equipo contrario.

La atención y la evaluación médica en el campo de juego están observadas en la Regla 5. Los futbolistas que reciban asistencia médica o que fuercen la detención del partido por una dolencia deberán permanecer fuera del terreno por un minuto cronometrado desde el reinicio de las acciones. La norma contempla excepciones, al eximir de la espera a quienes sufran golpes en la cabeza, choques con el arquero propio o rival, o lesiones derivadas de una infracción que haya recibido tarjeta disciplinaria. Si el árbitro detiene el juego por un golpe en la cabeza de uno o más jugadores, luego de la atención podrán ingresar de modo inmediato.

El alemán Nico Schlotterbeck recibe atención médica: los futbolistas que fuercen la detención del partido por una dolencia deberán permanecer fuera del terreno por un minuto ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El racismo no tiene lugar en el fútbol. Estamos en 2026 y no es posible discriminar a alguien por su procedencia. Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, obviamente debe ser expulsado”, se manifestó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el proceso que la UEFA inició, tras el episodio que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinicius Jr., en el partido entre Benfica y Real Madrid, en febrero pasado, por la Champions League. El organismo rector del fútbol europeo, tras investigar y citar a las partes –clubes y futbolistas- elevó a seis partidos la suspensión para el argentino.

El hecho provocó la aprobación de la denominada Ley Prestianni, que responde a la Regla 12. Los árbitros tienen la orden estricta de expulsar a todo jugador o sustituto que realice el gesto de taparse la boca –con mano, brazo o camiseta- para que no se detecten comentarios inapropiados, insulto u otro tipo de lenguaje humillante frente a un adversario, al igual que si se tratara de una actitud provocadora, despreciable o exaltada. También recibirá la tarjeta roja aquel futbolista que inste activamente a sus compañeros a abandonar el campo de juego o a no continuar con el normal desarrollo del partido.

El paraguayo Miguel Almirón se tapa la boca y habla con el turco Mert Müldür; la ley Prestianni señala que los árbitros tienen la orden estricta de expulsar a todo jugador o sustituto que realice el gesto de cubriese la boca para que no se detecten comentarios inapropiados, insulto u otro tipo de lenguaje humillante frente a un adversario

Los penales también fueron alcanzados por las nuevas reglas con una enmienda ante el doble toque involuntario del ejecutor. Si la pelota termina en gol, el remate se repetirá; si no es gol, se reanudará el juego con un tiro libre indirecto para el equipo defensor. No se amonestará al futbolista que remató.

El VAR y las nuevas jugadas que se revisarán. La tecnología intervendrá ante un error claro y manifiesto o un incidente grave. En el caso de una segunda tarjeta amarilla incorrecta, el VAR puede corregir una expulsión por segunda amonestación errónea para asegurar justicia deportiva, pero no podrá intervenir por una segunda tarjeta amarilla omitida. En el caso de confusión de identidad, la corrección será inmediata si la tarjeta roja o amarilla fue mostrada a un jugador equivocado. Sin embargo, no se podrá revisar la infracción en sí misma. La tercera acción en la que intervendrá el VAR es la rectificación de un saque de esquina concedido de forma claramente incorrecta, siempre que la enmienda pueda aplicarse de manera inmediata. Esta facultad no incluirá las revisiones para los saques de arco mal otorgados.

Corrección de identidad y expulsión, una rareza que se registró en el partido entre la Argentina y Suiza en el Mundial; Breel Embolo pasó de engañar al árbitro Joao Pinheiro a recibir la tarjeta roja Julian Finney - FIFA - FIFA

Finalmente, si un árbitro otorga ley de ventaja ante una falta que evitaba una ocasión manifiesta de gol y la jugada termina de todas formas en gol, el jugador infractor no recibirá tarjeta alguna, siempre y cuando sea una falta táctica. En el caso de una infracción violenta será expulsado.

En el partido entre Inglaterra y Noruega, por los cuartos de final, el árbitro francés Clément Turpin anuló un gol noruego tras revisar en la pantalla del VAR un empujón previo de Erling Haland antes de que se ejecutara el tiro de esquina, ordenando la repetición del córner. Esta variante reglamentaria, que habilita a revisar las faltas previas a la reanudación si influyen de modo directo en el gol, no se aplicará, porque se trató de un ensayo experimental exclusivo del Mundial.