El tribunal de Apelaciones de la AFA rechazó el recurso de Vélez y se confirmó el Boca vs. Racing en Rosario por Copa Argentina

El tribunal de Apelaciones de la AFA rechazó esta tarde el reclamo presentado por Vélez por el partido jugado contra Boca por la Copa Argentina. Así, el encuentro del próximo domingo entre el equipo xeneize y Racing, por los cuartos de final del torneo, quedó confirmado. Todo esto, más allá de que la entidad de Liniers todavía puede acudir a la última instancia posible: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que tiene sede en Lausana, Suiza.

El órgano de alzada de la Asociación del Fútbol Argentino declaró este viernes “inadmisible” el recurso de apelación interpuesto por el Fortín. Y, por lo tanto, no hizo lugar “a la solicitud de medida provisional urgente formulada por Vélez”. Es decir, la suspensión del partido entre Boca y Racing, previsto para este domingo en el Gigante de Arroyito, de Rosario.

El festejo de Boca tras clasificarse a cuartos de final de la Copa Argentina luego de vencer a Vélez por penales; los de Liniers impugnaron más tarde el partido Juan José García - FOTOBAIRES

El documento con el rechazo, firmado por los doctores Héctor Latorraga (presidente), Fernando Luis Mancini (vicepresidente) y Guillermo Hugo Rojo (vocal) se basa en que el pedido de Vélez es “formalmente inadmisible”. Y explica las razones: “Únicamente son recurribles ante este Tribunal las decisiones del Tribunal de Disciplina que se encuentren expresamente previstas en el estatuto de la AFA”. En ese sentido, la resolución agrega: “El artículo 67, apartado 3.1 del estatuto de la AFA enumera de manera cerrada las ‘sanciones graves’ susceptibles de apelación: pérdida de categoría, suspensión a un club, imposición de multas de gravedad, pérdida de puntos o suspensiones graves a dirigentes o futbolistas”.

Por último, de acuerdo con el órgano que es parte de la AFA, la resolución del tribunal de Disciplina recurrida por Vélez “consiste en el rechazo/desestimación de su reclamo o protesta, medida que no constituye la imposición de una sanción disciplinaria ni causa un gravamen que encuadre en el catálogo taxativo del Artículo 67º, apartado 3.1 del Estatuto de la A.F.A”. Así, el reclamo del Fortín termina siendo inadmisible.

El comunicado donde Vélez pide la impugnación del partido contra Boca Captura

“Declarado formalmente inadmisible el recurso, no existe una instancia de apelación admisible en cuyo marco pueda examinarse la tutela accesoria solicitada. En consecuencia, corresponde denegarla sin ingresar al análisis de sus presupuestos ni al fondo de la controversia”, alega el tribunal de Apelaciones en el fallo publicado este viernes.

Qué había pedido Vélez

Este miércoles, los de Liniers habían presentado una apelación al fallo del Tribunal de Disciplina que no le dio lugar al reclamo original y solicitaron que no se dispute el encuentro entre Racing y el club de la Ribera correspondiente a los cuartos de final de ese torneo, cuya realización fue comunicada para el próximo domingo, “hasta que se resuelva el recurso o se adopte una nueva decisión expresa sobre la medida provisional”. “En atención a la urgencia y a la fase eliminatoria de la competencia, se imprima trámite inmediato al recurso y a la petición provisional”, añadía parte del pedido formal presentado por la institución porteña.

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina sobre Boca y pidió que no se juegue el partido contra Racing el domingo. captura de redes

El martes, el tribunal de Disciplina de la AFA había resuelto que el Xeneize no fuera descalificado de la Copa Argentina luego de que inscribiera seis extranjeros en el partido ante el Fortín por los octavos de final de la competencia. En cambio, sancionó económicamente al club de La Ribera con una multa equivalente al valor de 1000 entradas.

El vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, ya había anticipado: “Vamos a apelar la medida ante AFA, que se presente un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”. En desacuerdo con esa medida, el dirigente sumó, en diálogo con Radio La Red: “Estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento. Una vez más, los hinchas y socios nos sentimos perjudicados”.

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina sobre Boca y pidió que no se juegue el partido contra Racing el domingo. captura de redes

Pugliese reiteró que Boca sacó provecho tras la inclusión de seis jugadores extranjeros. En ese sentido, explicó: “Este fallo es inentendible; nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda; la ventaja que sacaron es evidente”. “Que nos pasen este tipo de cosas nos da mucha indignación”, agregó.

El Tribunal de Disciplina de AFA no dio lugar al reclamo de Vélez de que Boca sea eliminado de la Copa Argentina tras incluir seis extranjeros en lugar de los cinco permitidos en los octavos de final. El órgano reconoció que el xeneize cometió una infracción reglamentaria. Sin embargo, en su resolución, aclaró que “la falta fue meramente administrativa y no constituyó una alineación indebida, ya que no llegó a participar en la cancha ningún jugador inelegible”.