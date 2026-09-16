El último baile de Messi: los convocados, las ausencias y las sorpresas para una fecha especial

No podía despedirse así. Lejos de la Argentina, con los ojos inyectados en lágrimas después de la derrota frente a España y en medio de un momento difícil en lo personal, sin haber podido regalarle el último Mundial a su papá, Jorge, que lo alentaba desde Rosario. Una historia de más de dos décadas con la camiseta argentina merecía otro final. Y finalmente lo tendrá: ante su gente, rodeado de afecto y con una última noche pensada para despedirlo como tantas veces imaginó el público argentino.

Lionel Messi tendrá finalmente su última función con la selección durante la fecha FIFA que comenzará la próxima semana y en la que el equipo disputará tres amistosos. El rosarino participará solamente del tercero, el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental. Esta vez sí será el final. En casa, con el clamor de la gente y con una fiesta que la AFA pretende convertir en un evento inolvidable.

La noticia fue anunciada este lunes por Claudio Tapia, presidente de la AFA, a través de sus redes sociales. Pocos minutos después se conoció la lista de convocados para una de las últimas dos ventanas internacionales antes de que venza el contrato de Lionel Scaloni. No pareció casual que la imagen elegida para acompañar esa nómina fuera justamente la de Messi.

En la convocatoria aparece buena parte de la base que disputó el Mundial, aunque todavía faltan los futbolistas del medio local, que serán anunciados este viernes, y tampoco figuran los suspendidos después de la final ante España. Estos últimos, de todos modos, podrán empezar a purgar sus sanciones durante los amistosos: ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba; frente a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en Núñez, y contra Benín, tres días después, nuevamente en la cancha de River.

Lionel Scaloni llegaría este viernes al país para afrontar la penúltima ventana internacional antes de que venza su contrato JUAN MABROMATA - AFP

La confirmación de Messi llegó apenas 15 días después de que anunciara su retiro de la selección. En aquel momento había dejado prácticamente cerrada la puerta a un último baile con la camiseta celeste y blanca. Todo parecía haber terminado en Nueva Jersey, con la medalla del segundo puesto y el dolor de la derrota. Pero todavía quedaba un capítulo. Y será en el Monumental, un estadio que atraviesa también su propia historia con Argentina.

Allí disputó en octubre de 2005 su primer partido en el país con la selección mayor, pocos meses después de su estreno internacional. Y allí también jugó ante Venezuela su último encuentro por eliminatorias. Luego estuvo en los amistosos frente a Mauritania y Zambia antes del viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial. Ahora regresará para cerrar el círculo.

Lionel Messi ya había tenido una primera despedida en septiembre de 2025, ante Venezuela, en su último partido oficial con la selección antes del Mundial Aníbal Greco - La Nación

Frente a Benín, el capitán tendrá además la posibilidad de seguir ampliando números que ya parecen imposibles de alcanzar. Será su partido 208 con la selección e intentará superar la barrera de los 125 goles, dos registros a los que ningún otro futbolista llegó en la historia del combinado.

Antes deberá completar sus últimos compromisos con Inter Miami. Este miércoles enfrentará a Cruz Azul en el UN Stadium, por la Campeones Cup. Luego, el domingo, recibirá a San Diego por la Major League Soccer y, el fin de semana siguiente, visitará a Columbus Crew, también por la MLS. Recién después se incorporará a la selección para preparar su última noche.

El rosarino disputará otros tres partidos con Inter Miami antes de sumarse a la selección JC RUIZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El rival, es cierto, no genera demasiada expectativa desde lo futbolístico. Benín ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y no consiguió superar la fase de grupos de las últimas eliminatorias africanas. Tampoco escapan demasiado a esa lógica los otros dos adversarios: Bolivia está 77° y Burkina Faso, 62°.

Pero esta vez el resultado será casi una cuestión secundaria. La atención estará puesta en en darle a Messi el cierre que no pudo tener en el Mundial. Con la cancha llena, aunque todavía no se informaron los precios ni se pusieron a la venta las entradas, que en los últimos partidos costaron entre 90.000 y 480.000 pesos. Con una celebración preparada especialmente para él. Y, si las agendas lo permiten, también con muchos de los compañeros con los que compartió el camino hacia la gloria.

Messi volverá a jugar con la selección después de la final del Mundial; Rodrigo De Paul también participará solamente del tercer encuentro Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La intención es que puedan estar desde afuera, junto a sus familias, los campeones del mundo en Qatar que no forman parte de esta convocatoria: Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa. También habrá que ver qué ocurre con Alejandro Gómez, que desde el Mundial no volvió a formar parte de ningún encuentro con sus excompañeros. La presencia de cada uno dependerá, claro, de los compromisos con sus clubes, pero la idea de la AFA es que no sea solamente un partido.

También observarán desde afuera Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, campeones en 2022 y subcampeones en 2026. La FIFA finalmente consideró estos encuentros como partidos clase A, por lo que los tres comenzarán a cumplir las sanciones recibidas después de la final frente a España: Paredes debe diez fechas; Molina, ocho, y Almada, una. Roberto Ayala, ayudante de Scaloni, recibió además tres partidos de suspensión.

Los tres amistosos servirán para que Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina comiencen a purgar sus sanciones Yuki Iwamura - AP

Eso abre incluso la posibilidad de que Almada sea convocado este viernes, cuando se anuncien los futbolistas del medio local. En esa nómina también podría estar Gonzalo Montiel, el único integrante del plantel mundialista que no figura en la primera lista junto con Marcos Senesi. El defensor de Tottenham no fue tenido en cuenta y su lugar lo ocupa Leonardo Balerdi, justamente el jugador al que había reemplazado en los días previos al debut tras una lesión. Juan Foyth, en cambio, sí fue convocado.

Hay además algunos casos particulares. Uno es Nicolás Otamendi, que también anunció su retiro de la selección y podría sumarse para el tercer encuentro, justamente para acompañar a Messi en el adiós. También Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Ninguno tiene compromisos impostergables con sus clubes y la AFA avisó que ambos se incorporarán para el último partido. Una decisión cuanto menos llamativa en una convocatoria que, inevitablemente, empieza a mezclar el presente con el comienzo de otra etapa.

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, llamativamente, jugarán solamente el día de la despedida de Messi AFA

Porque en la lista figuran también futbolistas que ya tuvieron algún recorrido en la selección y que podrían integrar una eventual renovación si Scaloni decide continuar después de diciembre. Están Agustín Giay; Román Vega, lateral izquierdo de 22 años formado en Argentinos Juniors que juega en el Zenit de Rusia; Franco Mastantuono; Matías Soulé; Gianluca Prestianni y Santiago Castro.

Entre los que continúan están Emiliano Martínez y Nicolás Tagliafico, dos de los futbolistas que después del Mundial habían dejado abierta la duda sobre su futuro en la selección.

Hasta último momento, la presencia de Messi estuvo rodeada de incertidumbre. Cuando la AFA anunció el cronograma de los amistosos utilizó una imagen de Lionel Scaloni, Enzo Fernández y Nicolás González. No estaba el 10. Lo habían reservado para después, para un anuncio separado y con Tapia como protagonista.

Messi todavía no habló públicamente de su regreso ni de lo que significará esa noche. La idea es que durante los próximos días pueda grabar un video invitando a los hinchas a acompañarlo en el Monumental.

Un mes y medio después publicó la carta de despedida que, según contó, tenía preparada desde apenas unas horas después de la final. Ese recuerdo será difícil de borrar, pero habrá otro. Un último partido. Un último ingreso a la cancha. Un último himno. Un último baile para todos aquellos que, durante tantos años, imaginaron que ese día nunca iba a llegar.