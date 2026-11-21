Nada asegura el triunfo en una final, pero llegar mejor que el adversario es una ventaja que nadie desprecia. Eso analiza Rodolfo Arruabarrena en la previa del gran choque de este sábado entre Boca y Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana. El equipo xeneize tiene varios argumentos que le fueron generando confianza durante el camino: un técnico que le dio un estilo ofensivo y definido, jugadores que se potenciaron desde la idea colectiva y los recursos individuales, que físicamente responden hasta el final y allí también consigue goles decisivos y el plus de que -salvo el arquero Alvaro Montero- todos los titulares hayan convertido tantos en el ciclo. Hay algo más: ahora Boca tiene soluciones en el banco, futbolistas que pueden ingresar y aportar acciones que resuelven resultados, tanto en ataque como en defensa.

El 28 de mayo de este año, Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder ante Universidad Católica por 1-0, en la Bombonera. El equipo formó con Brey; Braida (utilizado como lateral derecho), Di Lollo, Pellegrino y Lautaro Blanco; Ander Herrera, Paredes y Milton Delgado; Aranda, Milton Giménez y Zeballos.

El Chelo Delgado, Sebastián Villa y Miguel Merentiel, en la primera fila de la conferencia de prensa de Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes en la previa a la final de la Copa Sudamericana; otro gesto grupal Aníbal Greco - La Nación

Claudio Ubeda, por entonces técnico xeneize, y pese a tener que revertir un resultado, apenas hizo tres modificaciones: Alan Velasco por Herrera (al inicio del segundo tiempo); Ángel Romero por Pellegrino (a los 28) y Miguel Merentiel por Giménez (a los 34).

En el banco de suplentes se quedaron Javier García, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Lucas Janson. Weigandt y Barinaga, de flojos partidos, vieron cómo Braida se apoderaba temporalmente del lateral derecho; y era un momento en el que Alarcón, Zenón, Martegani y Janson estaban de manera testimonial como suplentes, porque el técnico hacía tiempo que ya no recurría a ellos en busca de soluciones. Cinco de ese grupo ya no están.

Gol de Tomás Belmonte a Lanús, en el último minuto Gonzalo Colini - La Nación

En pocos meses, Arruabarrena pegó un giro de 180 grados incluso a la hora de analizar el recambio que podría tener en la final ante Atlético Mineiro: Dylan Gorosito, Alan Velasco o Tomás Aranda (en función a quién termine arrancando), Leonel Flores y Enner Valencia demostraron que pueden ingresar y estar a la altura de los titulares; Belmonte recuperó valor en los hinchas, ingresó más ordenado dentro de una estructura más consolidada y el DT también sumó como “refuerzo” a Battaglia y Carlos Palacios -luego de lesiones-; lo mismo sucedió con Adam Bareiro, que está sin ritmo aún pero demuestra oficio para cumplir con el rol de 9 y, cuando jugó, jugó con personalidad y sabiduría táctica; Ayrton Costa perdió la titularidad con Herrera pero ahora también encuentra una alternativa para ingresar como lateral izquierdo, si el contexto lo requiere -según observaciones de Arruabarrena-. Velasco suma 6 goles y dos asistencias en 2026: le cuesta tener continuidad en el juego y en participaciones decisivas, pero ahora las aporta.

Miguel Merentiel pasó de último cambio de Ubeda en aquel partido con Católica a ser el 9 titular y una de las principales cartas ofensivas de Arruabarrena. El uruguayo lidera la tabla de goleadores xeneizes entre la Libertadores y Sudamericana 2026 con 5, y no sólo manda en la tabla de remates (31) -según datos de Opta Stats Perform- sino que además aportó 20 pases para definiciones de sus compañeros: está tercero en ese rubro, detrás de las búsquedas de Paredes (27) y Lautaro Blanco (24). Merentiel está tercero sumando ambos ítems, si se toman en cuenta las participaciones en jugadas que finalizan en remates: estuvo en 64, con 26 toques en la jugada previa, 20 en pases para remate de un compañero y 16 remates suyos en busca del gol.

Merentiel lleva cuatro goles en la Sudamericana 2026 y está a uno de igualar la máxima cifra anotada por un futbolista del Xeneize en una misma edición de la Copa, estadística que poseen Rodrigo Palacio (2005) y Edinson Cavani (2024). Y Valencia demostró sobre todo ante Racing (con su hat-trick en la Copa Argentina) y frente a Defensa y Justicia, con el gol agónico que le dio el título por la Tabla Anual, que no necesita de muchos minutos para dejarle su sello al equipo.

Está claro que para potenciar el banco de suplentes el Vasco tuvo que haber encontrado titulares que le ofrecieron mayores prestaciones. Y ahí acertó tomando decisiones con Cavani y Herrera y luego con los refuerzos: Montero, Lozano, Villa, pero con la elección de “titulares” que sólo veía él, como los casos de Facundo Herrera y Leonel Flores, o la consolidación de tres volantes como Ascacibar, Paredes y Delgado que atacan y defienden; y haberle dado la camiseta 10 a Tomás Aranda. En el arco y en la zaga central es donde más se nota la diferencia entre los titulares y sus posibles reemplazos: Brey, Figal, Pellegrino y Ayrton Costa (aunque mejoró con sus últimos ingresos) no responden con igual confianza desde los duelos individuales y aciertos en toma de decisiones y ejecuciones.

“Hay chicos que asumen y acompañan ese liderazgo. Muchos son ejemplos en el aspecto deportivo, otros en lo profesional, otros no han tenido minutos. Lo repito, como lo he dicho con Javier García, es uno de los chicos que mantiene el grupo, que está atento. Con Leandro (Paredes) fue mucho más fácil. Son líderes positivos. Y cuando vos tenés líderes positivos, el grupo solo se va encaminando. Y después, en esta profesión necesitás tener buenos jugadores. Yo los tengo, y también jugadores inteligentes, como Carlos (Bianchi) decía en su momento”, dijo el Vasco en declaraciones a la página de la Conmebol este jueves. Y en la conferencia de prensa de este viernes agregó: “Confío mucho en ellos, con ellos iría a la guerra”.

La lupa ante Mineiro podrá estar en Paredes, Villa, Merentiel, Aranda o Velasco, pero también en los que puedan ingresar incluso en un partido que podría tener 30 minutos de alargue. Que en una de sus últimas declaraciones previas a la final el DT destaque a Javeri García, el tercer arquero, no es casualidad. Tampoco que lo mencione al Virrey.

El Vasco Arruabarrena, en el último entrenamiento de Boca previo a la final de la Copa Sudamericana Aníbal Greco - La Nación

Una de las primeras decisiones de Arruabarrena de cara a la final con Atlético Mineiro fue que viajaran los 33 jugadores que componen el plantel profesional, incluido Agustín Marchesin. Una postal del trabajo del DT, que dice que las “finales hay que saber jugarlas” y que el resultado depende de varias cosas, pero de algo no duda: se ganan entre todos.