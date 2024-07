El video del escándalo entre dos futbolistas de Ecuador y qué dijeron los protagonistas

Escuchar

En medio de la euforia generalizada entre el plantel de Ecuador y su cuerpo técnico por el empate ante México que le permitió avanzar a los cuartos de final, donde se enfrentará el jueves con la Argentina en Houston, una situación imprevista generó tensión en el ambiente.

Ocurre que después del 0 a 0, la temperatura subió durante una acalorada discusión protagonizada por Moisés Caicedo y Carlos Gruezo. Tal fuerte fue el cruce que sus propios compañeros debieron separarlos para que la cosa no pase a mayores. De hecho, ambos se hacían gestos de “continuar” (la pelea) fuera del campo.

Todo sucedió a la vista del público y fue captado por las cámaras de TV y rápidamente viralizado en las redes sociales. Si bien terminaron yendo todos juntos rumbo al vestuario, la tensión reinante entre ambos fue palpable en el ambiente. Y hubo incertidumbre entre los propios compañeros en función de cómo podía terminar la historia.

Minutos más tarde, Caicedo, elegido una vez más como el mejor jugador del partido, minimizó el conflicto cuando le tocó hablar ante la prensa en la zona mixta. “Todo muy bien con Gruezo. Todo quedó en la cancha. Todos estamos felices. Él está feliz, yo estoy feliz”, resumió, escueto, el hombre de Chelsea. Otros que se refirieron al hecho fueron Enner Valencia y Alan Franco, quienes también le restaron importancia a lo ocurrido y se enfocaron en el logro principal, que fue avanzar a los cuartos de final.

Quien evitó referirse a la acalorada discusión fue el otro protagonista, Carlos Gruezo. En sintonía, el entrenador de Ecuador, Félix Sánchez Bas, solo se mostró enfocado en el próximo desafío contra el campeón de América y de mundo. “Logramos el objetivo de clasificar y ahora enfrentamos otra final. No hay rival mejor que Argentina, con el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo”, comentó el DT. El foco del entrenador está ahí: sabe que no será sencillo vencer a la selección de Scaloni.

Moisés Caicedo sobre el cruce de palabras con Carlos Gruezo.#LaCopaEnRadioactiva 🏆🇺🇸 pic.twitter.com/FM3VboLPH6 — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) July 1, 2024

En relación a ese duelo trascendental, Sánchez Bas agregó: “Mis jugadores lo darán todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Somos once contra once y haremos todo lo posible”.

Otra vez MVP

Por actitud y juego, la Conmebol decidió entregarle nuevamente el premio individual MVP (Most Valuable Player, en inglés y Jugador Más Valioso en español) a Caicedo, quien minimizó el reconocimiento personal y ponderó el valor del equipo: “Se los daría a mis compañeros y yo me quedaría sin nada. La verdad, el esfuerzo que hicieron mis compañeros fue increíble y me sacó el sombrero ante ellos”. En el partido anterior, que terminó en victoria por 3 a 1 frente a Jamaica, Caicedo también había recibido la misma distinción.

En relación al encuentro del jueves ante la Argentina, resumió: “Cada partido es diferente, vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para hacerlo muy bien. Estamos muy contentos por la clasificación, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y ahora enfocados en Argentina, sabemos que va a ser complicado también, pero nuestra idea es quedarnos hasta el final del campeonato”.

Tres hombres en duda

Luego de un primer tiempo discreto y sin ocasiones claras de gol, Ecuador la pasó mal ante México, que presionó en busca de un gol que le hubiera dado la clasificación, y que nunca llegó. Esa intensidad del conjunto norteamericano derivó en la exigencia de tres futbolistas que terminaron con dolencias musculares y están en duda para el cruce con la Argentina. Ellos son Kevin Rodríguez, Ángelo Preciado y Piero Hincapié.

De los tres, el que activó las alarmas fue Kevin Rodríguez, quien salió en camilla a los 30 minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Carlos Gruezo. Lo que inicialmente parecía ser solo una forma más de hacer tiempo de los ecuatorianos, finalmente no fue así y recibió asistencia médica antes de la modificación.

Preciado, que salió acalambrado, se abraza con Pacho luego de la clasificación de Ecuador a los cuartos de final de la Copa América 2024 CHRIS CODUTO - AFP

En el mismo momento que Gruezo entraba al campo de juego en lugar de Rodríguez, Hincapié mostró sobre el sector izquierdo ciertas dificultades para caminar con normalidad. De hecho, casi no podía pisar. A pesar del dolor, el número 3 se repuso y terminó el partido. En su caso, el temor ese que ese sobre esfuerzo le impida decir presente ante la Albiceleste. Lo mismo le ocurrió a Preciado cuando quedaban 10 minutos, justamente los más dramáticos del partido por los agónicos embates de México por quedarse con el triunfo.

En esos momentos, el lateral derecho tuvo un corte perfecto para evitar un centro al área de Julian Quiñones y quedó tendido sobre el césped, completamente acalambrado. Conscientes de las ventajas físicas que estaba dando en una etapa crucial del encuentro, finalmente pidió el cambio sobre la hora y fue reemplazado por José Hurtado.

De esta manera, solamente uno de los tres que dieron señales de molestias físicas pudo terminar el partido: Hincapié. La presencia de los tres ante la Argentina es una incógnita.

