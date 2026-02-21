Fecha, hora y dónde se juega la Finalissima entre Argentina y España

La expectativa crece cada vez más en torno al partido entre la Argentina y España por la Finalissima, que pone cara a cara a los últimos campeones de América y Europa. El encuentro está programado para el 27 de marzo de este año, a las 15 (horario argentino), en el estadio Icónico de Lusail, Qatar. Un dato relevante: para Conmebol y UEFA es oficial, pero FIFA no lo considera así, aunque de todas maneras será un cruce clave en la preparación de ambos seleccionados de cara al Mundial 2026.

Para llegar a esta Finalissima, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagró bicampeón de América tras superar a Colombia por 1 a 0 en la final de 2024, con gol de Lautaro Martínez. El camino al título fue impecable, culminando invicto con un total de cinco victorias y un empate con posterior triunfo en penales.

Scaloni ya tiene confirmada una gran parte de la lista para el Mundial 2026, pero probará variantes en la Finalissima CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Por su parte, el combinado ibérico se presenta como el flamante campeón de la Eurocopa 2024, su cuarta consagración en la historia del Viejo Continente. Se alzó con el título en el estadio Olímpico de Berlín, Alemania, tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en una final vibrante. Nico Williams y Mikel Oyarzabal fueron los autores de los goles de la victoria española, mientras que Cole Palmer había logrado el empate transitorio para los Tres Leones, subcampeones por segunda edición consecutiva.

De cara al compromiso del mes de marzo, la Argentina tiene la ausencia confirmada de Juan Foyth y la incertidumbre en torno a Giovani Lo Celso. El defensor de Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, lesión que no solo lo dejará fuera de la Finalissima sino que también lo descarta definitivamente para la Copa del Mundo. El mediocampista de Real Betis, por su parte, padece una lesión miotendinosa proximal moderada en el recto anterior del muslo derecho, con regreso estimado para abril. La incógnita es si recuperará su mejor forma a tiempo para pelear por un lugar en la lista definitiva.

¿Giovani Lo Celso logrará recuperarse a tiempo para pelear por un lugar en el Mundial 2026? LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los españoles también cuentan con una baja significativa: Mikel Merino. El volante de Arsenal, pieza fundamental en el esquema de Luis De la Fuente, sufre una lesión ósea que le demandará un período de recuperación prolongado y lo obligará a pasar por el quirófano. Esta situación implica que el ex Real Sociedad no tendrá posibilidades de sumar minutos hasta dentro de varios meses, lo que representa una ausencia considerable para el mediocampo español y un desafío para el cuerpo técnico español en la búsqueda de su reemplazo.