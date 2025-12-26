Finalissima 2025: todo lo que se sabe del partido Argentina vs. España que se jugará en marzo

La Finalissima ya tiene fecha y sede confirmadas, en lo que será un enfrentamiento de alto vuelo entre la selección argentina y España. El choque entre los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, N° 2 y 1 del ranking FIFA, respectivamente, se llevará a cabo el viernes 27 de marzo del 2026 a las 15 (horario argentino) en el estadio Icónico de Lusail de Qatar.

Tras meses de incertidumbre, la oficialización del partido llegó de la mano de la Conmebol y la UEFA, confederaciones que reconocen el título como oficial. Para la FIFA, sin embargo, el encuentro mantiene la categoría de amistoso, lo que no le resta trascendencia para los protagonistas. Mucho menos en cuanto a la preparación para la Copa del Mundo, en la que se perfilan como grandes candidatos al título.

El estadio Icónico de Lusail será la sede de la Finalissima 2026 entre la Argentina y España Aníbal Greco - La Nación

La Argentina llega a esta Finalissima como bicampeona de América, tras su consagración en 2024. Obtuvo su 16º título continental al superar a Colombia por 1 a 0 en la final, con un gol decisivo de Lautaro Martínez. La campaña fue impecable: se coronó invicta con cinco victorias en tiempo reglamentario y un empate que se resolvió exitosamente en tanda de penales. El seleccionado albiceleste anotó nueve goles y solo recibió uno, sellando así su boleto a este desafío intercontinental.

España, por su parte, se alzó con la Eurocopa en 2024, logrando la cuarta consagración de su historia en el Viejo Continente. El título lo consiguió en Alemania, al derrotar a Inglaterra, subcampeón por segunda edición consecutiva, por 2 a 1 en el estadio Olímpico de Berlín. Nico Williams y Mikel Oyarzabal fueron los autores de los goles de la victoria española, mientras que Cole Palmer había logrado el empate transitorio para los Tres Leones.

El historial entre argentinos y españoles registra 14 enfrentamientos, con un equilibrio notable: seis victorias para cada seleccionado y dos empates. La mayoría de estos cruces, 13 en total, fueron de carácter amistoso. El único antecedente oficial se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, en el que la albiceleste se impuso por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras, en tantom fue en 2018, en un amistoso previo a Rusia 2018 que terminó con una contundente goleada por 6 a 1 a favor de la Furia Roja.

La Finalissima es la heredera de la Copa Artemio Franchi, torneo que solo tuvo dos ediciones previas: 1985 y 1993. La primera bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la antesala del Mundial de Qatar. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se midió con Italia en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, logrando una victoria categórica por 3 a 0. Este antecedente refuerza la importancia de la Finalissima como un termómetro de élite antes de la máxima cita ecuménica.