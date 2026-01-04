Messi vs. Lamine Yamal: cuándo se juega la Finalissima entre Argentina y España y todo lo que se sabe

Lionel Messi, a sus 38 años, y Lamine Yamal, de 18, tienen muchas cosas en común, más allá de la diferencia de edad. Ambos debutaron profesionalmente en Barcelona, por ejemplo. Además, el argentino dominó el fútbol mundial en las últimas dos décadas y el español está llamado a ser su sucesor, aunque con otro perfil, y compite por ello con figuras del calibre de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vinicius Junior, por mencionar algunos.

Sus carreras nunca los pusieron cara a cara, algo que ocurrirá por primera vez cuando las selecciones de sus respectivos países se enfrenten en la Finalissima 2026. El partido se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 a las 15 (horario argentino) en el estadio Lusail de Doha, Qatar, y allí, la historia y el futuro se saludarán por primera vez dentro de un campo de juego y con una pelota de por medio, el utensillo que ambos adoran.

Que nunca hayan compartido plantel en Barcelona ni se hayan cruzado en una cancha tiene una explicación temporal. Cuando Lamine Yamal debutó en el blaugrana, en abril de 2023, Messi era jugador de PSG y, poco después, emigró a Inter Miami. En ese contexto, no coincidieron en ningún certamen como tampoco hubo encuentros entre los combinados de sus países.

Lo paradójico, es que el 2026 los puede hacer jugar dos veces entre sí dado que la Argentina y España podrían enfrentarse en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá. Si uno es líder de su zona y el otro es escolta, chocarán en 16avos de final, es decir en la primera ronda de eliminación directa. En caso de ambos lograr el primer lugar, recién podrían hacerlo en una hipotética final.

Alexis Mac Allister y Dani Olmo, mediocampistas de la selección argentina y España, se enfrentarán en la Finalissima Canchallena

Pero un partido de este calibre no solo tiene a Messi y Yamal como jugadores atractivos. Los campeones de América y Europa, respectivamente, cuentan con planteles muy ricos y la Finalissima entre ellos pone cara a cara a los mejores futbolistas del planeta. Por el lado de la albiceleste, los nombres que sobresalen son los del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el defensor Cristian ‘Cuti’ Romero, los volantes Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; y los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez. En la Furia Roja, en tanto, resaltan los defensores Dean Huijsen y Marc Cucurella; los mediocampistas Dani Olmo, Pedri y Rodri; y los atacantes Nico Williams y Ferran Torres.

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresaron desde el banco de suplentes Lautaro Martínez y Marcos Acuña. Fueron parte del equipo Leandro Paredes y Ángel Correa. En el combinado europeo, en tanto, estuvieron Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Rodri. Se trata de futbolistas que tienen grandes chances de ser citados para la Finalissima y el Mundial 2026.

La última vez que se enfrentaron la selección argentina y España, fue goleada de los europeos 6 a 1 Reuters

Cómo se clasificaron a la Finalissima

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

El historial del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.