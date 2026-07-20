El video que revela por qué se pelearon en Argentina-España y no se vio por TV: todo empezó con Molina y Rodri

El final del partido de la Argentina y España por la Copa del Mundo tuvo varios encontronazos entre los jugadores de la albiceleste y el equipo europeo. El más polémico terminó con la expulsión de Leandro Paredes luego de empujar y golpear a Eric García y a Gavi. Sin embargo, los videos que comenzaron a circular en las últimas horas mostraron lo que las cámaras de TV no lograron captar: el cruce entre Nahuel Molina y Rodri que dio inicio a todo el conflicto.

En las imágenes se ve el momento en que los españoles corren por el campo de juego para abrazarse y celebrar la victoria 1 a 0 contra el seleccionado argentino. Varios de ellos pasaron por delante del número 26 de la selección argentina, quien levantó levemente el brazo, en un aparente gesto para chocar las manos con sus rivales.

Tras dar apenas unos pasos más, se giró para mirar a Rodri, quien le gritó algo que no se oye bien en la filmación. El español se acercó rápidamente y ahí fue cuando Molina reaccionó y lo confrontó. Varios de los jugadores de ambos seleccionados trataron de separarlos, incluidos García y Gavi, quienes segundos más tarde protagonizaron su propia pelea con Paredes.

El cruce entre Nahuel Molina y Rodri

El mediocampista de Boca llegó a donde se enfrentaban sus compañeros y corrió a agarrar del cuello a García, para luego, en medio de gritos y forcejeos, tomar de la camiseta a Gavi y terminar por hacerlo caer al suelo.

Como el conflicto escalaba, intervinieron varias figuras para evitar que pasara a mayores. Entre ellos estuvieron Thiago Almada y Lionel Scaloni, quien finalmente pudo separar a los futbolistas junto a Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico. Mientras el entrenador argentino oriundo de Pujato alejaba a sus dirigidos de los integrantes del conjunto de Luis de la Fuente, tanto Lamine Yamal como Borja Iglesias se acercaron a saludarlo.

El cruce fue informado por los españoles al árbitro Slavko Vinčić, que decidió expulsar de la cancha a Paredes con la final del Mundial ya concluida. Hasta el momento, se desconoce con precisión qué fue lo que originó la pelea.

La pelea entre los jugadores de la Argentina y España en la que Scaloni tuvo que meterse para frenar AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nicolás Otamendi fue otra de las figuras que no escondió su enojo en los minutos posteriores al final del partido. Las cámaras del campo de juego captaron el momento en que él mismo mantuvo un fuerte entredicho con Rodri tras el resultado de la final.

El defensor argentino le negó el saludo y le recriminó en la cara que había estado “llorando toda la semana”.

Sin embargo, los cruces no se limitaron sólo a los jugadores. Roberto “Ratón” Ayala, exjugador del Valencia y actual ayudante de Scaloni en la selección, discutió con Dani Olmo y luego le propinó un golpe en la cara. Tras esto, otro español los separó y el entredicho no escaló a mayores.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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Ya más calmado, y en la conferencia de prensa, Scaloni analizó el resultado del partido: “Tenemos que darle una validez enorme. Cuesta un montón. Tenemos que demostrar que sabemos perder. El partido lo perdimos y ya asumimos las cosas. No por eso vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá. Gracias a los jugadores, dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse".