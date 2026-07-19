Empujones, cruces y golpes entre jugadores de España y la Argentina después de la final del Mundial

El cierre de la final del Mundial estuvo marcado por momentos de alta tensión. Apenas el árbitro Slavko Vincic señaló el cierre del encuentro que consagró a España con el triunfo por 1 a 0 sobre la Argentina, se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos seleccionados en el campo de juego, con empujones, cruces verbales y algunos forcejeos mientras los españoles comenzaban los festejos por su segundo título.

Uno de los jugadores argentinos que quedó involucrado en el altercado fue Leandro Paredes, quien protagonizó un intercambio con futbolistas españoles. El mediocampista de Boca mantuvo primero un encontronazo con Eric García, a quien agarró del cuello. Y después con Gavi, que terminó en el suelo.

La situación obligó a la intervención de varios protagonistas para evitar que el conflicto escalara, entre ellos el entrenador argentino Lionel Scaloni. Mientras el entrenador oriundo de Pujato alejaba a sus dirigidos de los integrantes del conjunto de Luis de la Fuente, tanto Lamine Yamal como Borja Iglesias se acercaron a saludarlo.

SCALONI, SEPARANDO A LOS FUTBOLISTAS



El entrenador argentino dialogó así con Lamine Yamal y Borja Iglesias. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jAaSFgYnSa — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Nicolás Otamendi, flamante defensor de River, fue otra de las figuras que no escondió su enojo: mantuvo un fuerte entredicho con Rodri, a quien le recriminó haber estado “llorando toda la semana”.

Una vez bajó la espuma en la cancha, Scaloni habló con la prensa: “Tenemos que darle una validez enorme. Cuesta un montón. Tenemos que demostrar que sabemos perder. El partido lo perdimos y ya asumimos las cosas. No por eso vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá. Gracias a los jugadores, dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse".

Desde el comienzo del partido, el seleccionado español impuso las condiciones del partido. Con el control de la pelota y una presión alta, obligó a la Argentina a replegarse y buscar respuestas desde el orden defensivo. La primera situación clara llegó tras una combinación entre Lamine Yamal y Dani Olmo que terminó con una buena intervención de Emiliano “Dibu” Martínez. Con el paso de los minutos, el dominio español se acentuó y la Albiceleste apenas pudo insinuar algunos contraataques aislados.

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El equipo de Scaloni, además, sufrió un contratiempo importante antes del descanso. Lisandro Martínez, que había sido amonestado por cortar un avance español, no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por Otamendi.

En el complemento, el desarrollo prácticamente no cambió. España siguió monopolizando la posesión y volvió a encontrarse con un inspirado Dibu Martínez, que respondió ante un remate de Álex Baena, sostuvo el empate con una doble atajada frente a Pau Cubarsí y Mikel Merino, y volvió a intervenir con seguridad para mantener con vida a la selección argentina.

La resistencia albiceleste se complicó todavía más sobre el cierre del tiempo reglamentario. Enzo Fernández, que ya había sido amonestado, derribó a Cubarsí para frenar un contraataque español y recibió la segunda tarjeta amarilla. Con un futbolista menos, la Argentina logró sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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En el tiempo suplementario, España volvió a instalarse en campo rival y generó las ocasiones más claras. Martínez apareció otra vez para desviar un centro de Pedri que encontraba a Nico Williams listo para definir, mientras que un gol del propio Williams fue anulado por una infracción previa de Mikel Merino sobre Otamendi.

Sin embargo, a los 106 minutos, Ferran Torres encontró el gol que rompió el cero y le dio a España el 1 a 0 definitivo. La Argentina intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió evitar la derrota y el seleccionado europeo conquistó su segunda Copa del Mundo.