Varios clubes del fútbol argentino manifestaron su rechazo en las últimas horas al modelo privatizador con el que simpatiza el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Se trata de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), contra las que a principios de este año la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya se había expresado en contra y a las que el economista ponderó públicamente en una entrevista radial.

“¿En el fútbol seguirías como hasta ahora o harías algún cambio?”, le preguntaron tiempo atrás a Milei en una entrevista, a lo que el aspirante a la Casa Rosada contestó: “A mí me gusta el modelo inglés [en referencia al modelo de las sociedades anónimas] (...) No les va mal eh, tiene un espectáculo...”.

En ese contexto, Alejandro Fantino, el periodista que lo entrevistaba, le consultó: “O sea, ¿Podría ser Boca comprado por un capital árabe o River comprado por un capital francés?”. Entonces, Milei sostuvo que aún así él seguiría siendo hincha de Boca y retrucó: “¿Y a vos qué carajo te importa de quién [el club] es si le ganás a River 5 a 0 o salís campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria, que tenemos cada vez fúbol de peor calidad?”.

En las últimas horas, diversas instituciones del fútbol local recordaron los dichos del economista, los repudiaron e incluso llamaron a votar por el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en el balotaje del 19 de octubre.

Uno de los primeros en manifestarse en dicho sentido fue Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, quien escribió en la red social X (antes Twitter): “No a las SAD, sólo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a la sociedad en la pandemia”.

Otra de las instituciones de la Liga Profesional que rápidamente se expresaron en igual modo fue el Club Atlético Colón, que sostuvo: “El Club Atlético Colón le dice NO a las Sociedades Anónimas Deportivas. El club es de los socios”.

Con posterioridad, Boca Juniors sentenció: “Desde El Club Atlético Boca Juniors repudiamos y rechazamos las Sociedades Anónimas que propone el candidato Javier Milei y le decimos NO a la privatización de los clubes. La pasión no se paga y el Xeneise no se vende. Sí Sergio Massa y no Milei”.

Idéntica posición también fue adoptada, entre otros clubes, por Estudiantes de Río Cuarto, Tristán Suárez, Ferro Carril Oeste, Quilmes, Almagro, Brown de Adrogué, Villa San Carlos, Comunicaciones, All Boys, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano.

La postura de la AFA

A comienzos de este año, la AFA se pronunció sobre la idea de privatización de los clubes de fútbol. A ese respecto, señaló: “Resulta difícil de entender cómo es posible que aún no valoremos completamente a nuestros clubes e intentemos seguir copiando modelos que no son aplicables a nuestras realidades ¿Acaso muchos clubes en el mundo brindan a sus comunidades lo que nos dan los nuestros? ¿Abren sus puertas en caso de una emergencia sanitaria?”.

Asimismo, sostuvo mediante un informe que el modelo propuesto por Milei difícilmente pueda ser aplicado en la Argentina. “Nunca debemos olvidar que nuestros clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen un deporte federado como el fútbol, pero que también cuentan con otras actividades deportivas, federadas y no federadas (muchas de ellas culturales), con gran contención social para su comunidad”, agregó.

