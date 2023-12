escuchar

En plena disputa judicial por las elecciones en Boca Juniors entre la fórmula del oficialismo, Juan Román Riquelme - Amor Ameal, y la de la oposición, Andrés Ibarra - Mauricio Macri, Carlos “Indio” Solari expresó su férreo apoyo al actual vicepresidente del club. La cuenta oficial del ex10 compartió en la tarde del martes un audio que le confió el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Te admiro, te he admirado cuando eras jugador y ahora por tu conducta al frente de Boca” , confesó el músico argentino de 74 años.

En un video de menos de 30 segundos, que exhibe imágenes de la marcha que hinchas de Boca orquestaron el pasado domingo en repudio a la suspensión de los comicios, Solario dijo: “Aló, Román. Habla Indio. Quería apoyarte porque te lo merecés y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad. Y entonces quería apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo. Bueno, vos sabes lo que te quiero y lo que te admiro, y te he admirado cuando eras jugador. Y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toque en Boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero”.

Sus dichos fueron acompañados por las palabras del propio Riquelme, quien aseveró en Instagram: “Yo nunca fui ni voy a ser empleado de ellos. No a la intervención” .

Otros elogios del Indio Solario a Juan Román Riquelme

No se trata de la primera vez que el referente del rock nacional hace mención a Riquelme. En 2014, Solari le dedicó unos versos dentro del libro El caño más bello del mundo, escrito por Diego Tomasi. “Román ha sido, de todos los jugadores que vi, el que más me ha hecho disfrutar del fútbol”.

Tres años después, en 2017 participó del documental “Román”, dirigido por Sebastián Caro, y destacó: “Ya he escrito mi mirada de cómo jugabas vos al fútbol, no soy técnico pero disfruté mucho del tiempo que jugaste, ni hablar las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego”.

Asimismo, cuando el actual vicepresidente del Xeneize se presentó a elecciones bajo la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme, el exlíder de Los Redondos manifestó en un video: “Nunca vi a un jugador mejor que vos y quiero que vuelvas a Boca como sea. Yo te califiqué como un artista y eso es lo que sos. Volvé, Román…”.

El conflicto judicial que tiene en vilo al mundo Boca

El martes pasado, la jueza Alejandra Abrevaya dio lugar a una denuncia civil del candidato a presidente de Boca por la oposición, Andrés Ibarra, y tras ordenar un peritaje informático en las oficinas de la Bombonera, dictó una medida cautelar que obligó al club a posponer los comicios pautados para el 3 de diciembre.

Según el fallo de la magistrada, 13.364 socios adherentes adquirieron la condición a activos (es decir, su derecho a votar) entre los meses de agosto y noviembre de 2021, justo antes de cerrarse el padrón, de manera “anómala” y sin respetar el orden de “prioridad” que establece el artículo 19 del Estatuto.

Del lado del oficialismo rebatieron los considerandos de Abrevaya y esgrimieron que, de acuerdo al artículo 6 del mismo reglamento, la dirigencia de turno tiene la potestad de “fijar periódicamente las políticas de ingreso de socios y los cupos conforme la capacidad del estadio y las altas y las bajas que se produzcan”.

El jueves de la semana pasada hubo una mediación fallida en el 6° piso del Palacio de Tribunales. El resultado negativo de la conciliación echó por tierra la posibilidad de votar en la fecha fijada. Y 24 horas después partió desde Boca un pedido de apelación a la cautelar dictada por Abrevaya y un pedido de recusación a la jueza.

Este lunes, la magistrada decidió apartarse temporalmente de la causa que investiga las presuntas irregularidades en el padrón de Boca, decisión que profundizó la grieta entre el oficialismo y la oposición, y generó un nuevo escenario político a menos de dos semanas para la posible fecha de elecciones.

Tras el pedido de recusación presentado el viernes último por la lista encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, Abrevaya ratificó su intención de continuar al mando del proceso y, tal cual indica el Código Procesal, envió el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones para que resuelva los pasos a seguir.

Por lo pronto, la Cámara sorteó a Analía Victoria Romero, del Juzgado Civil N°64, como jueza subrogante. Un dato no menor: Romero es socia de Boca desde el año 2013, con carnet N° 196.379, está en condiciones de votar y es acusada de haber obtenido su condición de socia activa sin pasar antes por la categoría de adherente. Esta situación llevó al oficialismo xeneize a pedir su recusaricón y pasadas las 15 de este viernes, se conoció que la magistrada Romero se excusó de la causa.

