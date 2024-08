El Indio Solari reapareció en redes sociales con un detalle particular y preocupó a los fanáticos por su estado de salud

Escuchar

A siete años de su retiro de los escenarios, el Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, reapareció con una foto que alarmó a sus fanáticos. El cantante no suele mostrarse en las redes sociales -mucho menos después de ser diagnosticado con Parkinson-, sin embargo, utiliza esos canales de difusión para informar a sus seguidores con actualizaciones sobre su estado de salud.

Esta vez, el intérprete de Mi Perro Dinamita realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram y X donde volvió a mostrar su apariencia después de mucho tiempo y dejó entre líneas un mensaje sobre cómo evoluciona su enfermedad. En la imagen se ve al vocalista luciendo sus emblemáticos lentes de sol y un look oscuro, pero lo que captó la atención fue que se mostró con un bastón, en una miestra de que presenta dificultades para caminar.

“Estrenando bastón, Luzbola”, escribió Solari al pie de la foto, aludiendo a Luzbelito y las Sirenas, una de las canciones más exitosas de Los Redondos. A pesar de que el Mal de Parkinson agrava cada vez más su estado de salud, el artista siempre intenta no preocupar a sus fanáticos y darle un tinte de humor a las noticias que comunica. En esta ocasión, recurrió al tema de la banda de la que fue cantante hasta su separación en 2001.

Por su parte, la publicación generó revuelo en ambas redes sociales. Las respuestas se dividieron en dos tipos: los fanáticos que mostraron su preocupación y le brindaron su apoyo al músico, y los que tomaron la imagen con humor y bromearon junto con Solari.

Uno de los comentarios lo realizó Gaspar Benegas, guitarrista y vocalista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado -banda formada por Solari después de Los Redondos-, quien le escribió: “Devolvele el bastón a Axel Lang [tecladista del grupo musical]”.

Entre los mensajes positivos, un usuario le respondió: “Todo un palo, ya lo ves”, refiriéndose a la emblemática canción de la banda que conformó con Skay Beilinson, Además, la actriz Gloria Carra le dejó su apoyo: “Te amamos, Míster”.

En tanto, Solari también fue protagonista en el fútbol. El campeón del mundo Germán Pezzella anticipó su regreso a River subiendo una story en un lienzo negro y la letra de Amok! Amok!, una de las canciones más conocidas de la banda de Solari como solista. “Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”, expresó el jugador.

El Indio Solari arremetió contra Javier Milei

Tal como contó LA NACION, en mayo, el cantante criticó directamente al presidente Javier Milei al declarar: “Hay un loco de presidente”. “No sé si un loco loco o un loco que es mascarón de proa de algunos intereses”, aseguró el artista y agregó que nunca pensó que “un tipo con una motosierra llegara” al poder.

“Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos”, manifestó en AM 530.

Además, señaló: “Me extraña que gente que hizo el secundario nomás crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Cuando lo ven hablar y las cosas que dice…”. También apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre quien dijo: ““¡Las cosas que dice! ¡Son locuras!”.

Por último, remató: “El tipo [por Milei] alguna preparación tiene para la economía, pero tampoco es un bocho económico. Dice burradas. Pero tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que está obrando por una razón, para el bien mayor, que no es defender la industria nacional. Él pactó algo en algún lugar”.

