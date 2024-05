El Indio Solari arremetió contra Javier Milei y lo tildó de “loco”

Escuchar

Carlos “el Indio” Solari tuvo palabras duras contra el mandatario Javier Milei. “Hay un loco de presidente”, enfatizó el exlíder de Los Redonditos de Ricota durante una extensa entrevista radial emitida en la mañana de este domingo. “No sé si un loco loco o un loco que es mascarón de proa de algunos intereses”, prosiguió el artista. Agregó que nunca pensó que “un tipo con una motosierra llegara” al Ejecutivo nacional.

“Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos”, continuó el cantante en diálogo con AM 530.

Solari cuestionó: “Me extraña que gente que hizo el secundario nomás crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Cuando lo ven hablar y las cosas que dice…”. Durante su dura crítica hubo tiempo para arremeter contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando el funcionario da sus habituales conferencias de prensa diarias. “¡Las cosas que dice! ¡Son locuras!”, lo criticó.

“Y aquí estamos. Nos están pegando bajo la línea de flotación a todos. Mucho más abajo de lo que hay como industriales”, agregó. En su opinión, a la clase más humilde “la vienen cagando toda la vida”, pero se mostró sorprendido de que la clase media “esté tan pasiva y que de pronto diga ‘vamos a darle un tiempito más’ mientras él está cerrando su boutique”.

Noticia en desarrollo

LA NACION