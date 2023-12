escuchar

No hubo temporal que detuviera a los hinchas de Boca. Pese a la incesante lluvia, cortes de luz e inundaciones que se registraron desde la madrugada, las masas societarias del club de la ribera acudieron a votar en cantidades que van camino a batir otro récord para la historia de los clubes de fútbol. La contienda electoral marca la disputa de antagonistas de larga data: Juan Román Riquelme vs. Mauricio Macri. Desde temprano, los canticos y respaldos a favor del candidato a presidente del oficialismo e ídolo del club fueron un constante grito de desahogo congregado a la salida de las tres carpas que el club dispuso para llevar adelante la votación en La Bombonera, cuyos problemas con el sistema de desagote –otro tema de discordias políticas entre los rivales– hoy quedaron en un recuerdo lejano.

La estrategia del oficialismo de convocar a votar por primera vez en la historia del club en su mítico estadio pareció dar en una fibra sensible frente a una oposición que aboga por el inexorable paso del tiempo y promete un nuevo estadio financiado con capitales extranjeros. “Votamos en cinco minutos, fue espectacular la organización. Un acierto haber hecho las elecciones en La Bombonera, las anteriores veces era un hacinamiento”, cuenta sobre uno de los accesos sobre la calle Irala Damián Zelaya, que vino desde Santiago del Estero. “Hoy nos levantamos viendo que el temporal había hecho un desastre en todos lados, pero la cancha era un billar”, asegura y, sobre las elecciones, apunta: “Hoy se define el verdadero espíritu de lo que es Boca, la identidad de lo que es Boca, los colores de Boca”.

Dos de las tres carpas que puso Boca en el césped de la Bombonera para las elecciones del club Fabián Marelli

Los tres debieron cambiar los pasajes hace dos semanas, cuando las elecciones ingresaron en un espiral de denuncias de la oposición ante la Justicia sobre supuestas irregularidades del oficialismo en la conformación de los padrones. El resultado, finalmente, fue que unos 13 mil votantes debieran votar de forma diferencial tras una nueva presentación judicial de la lista de Macri, que es encabezada por Andrés Ibarra. “Aunque Macri no quiera, vamos a votar. Aunque Macri no quiera, vamos a votar, todos juntos de la mano de Román”, fue el tema que inauguraron los devotos de Riquelme, instalados en una suerte vigilia sobre las tarimas montadas en la platea baja para el egreso de los votantes.

Tras alcanzar un registro de casi 38 mil socios en 2019 y convertirse en el club de la Argentina que más convocatoria tuvo en una elección, se espera que en esta ocasión los hinchas de Boca den un nuevo paso adelante en cuanto a la cifra. A nivel mundial, el récord lo ostenta el Barcelona desde 2010, cuando asistieron a las elecciones del club catalán unas 57 mil personas.

Juan Román Riquelme hablando con los medios Fabián Marelli

“Es la primera vez que mucha gente va a poder pisar La Bombonera, que es suelo sagrado. Amén de las posturas políticas que hoy hay en puja, realmente ha sido algo espectacular abrir las puertas del estadio porque son gestos que son muy significativos”, comenta Patricio Bargados, mientras acaricia el pasto en uno de los corners que dan al Riachuelo junto a su hija María del Pilar, cuya edad no supera los 10 años.

Clamor por Riquelme, insultos a Ibarra y la ausencia de Macri

Como se repite a menudo, La Bombonera es un cabildo abierto. En esta ocasión, resultó para los candidatos en disputa. Andrés Ibarra, que se mostró acompañado por un emblema xeneize como Martín Palermo, a quien promete contratar como DT en caso de triunfar y ha sido una de sus cartas de campaña, fue recibido con silbidos e insultos cuando se presentó a votar después de las 14 horas. También se hicieron notar los cánticos contra el expresidente del club Mauricio Macri, la carta electoral de la oposición para recuperar el poder. Este escenario, con el correr de las horas, comenzó a sembrar dudas sobre la propia presencia del candidato a vicepresidente de la fórmula opositora, quien a una hora y media del cierre de los comicios no se había presentado a votar.

El presidente Javier Milei ingresando para votar en la mañana del domingo en la Bombonera Gustavo Garello - AP

Otro de los reprobados por la vox populi de la jornada fue Javier Milei. En su primera semana como presidente de la Nación, el libertario también recibió insultos de un sector que responde a Riquelme cuando se presentó a votar más temprano por la mañana. Como socio político del líder del PRO también en Boca, es un férreo crítico de la figura del ex10, por quien dijo en su momento haber dejado de ser hincha del club y a quien ha calificado como “un fracaso” en su rol como dirigente. En ese sentido, Milei ha respaldado públicamente que el macrismo tome las riendas de Brandsen 805 nuevamente, las cuales ostentó durante 24 años hasta la irrupción de Riquelme, y también promovido las sociedades anónimas deportivas (SAD), un modelo fustigado –en líneas generales– por el mundo del fútbol argentino.

Cerca de las 14.50, como contracara, los insultos pasaron a ser ovación cuando se hizo presente el actual vicepresidente de Boca y candidato a presidente a votar. Como en las elecciones de 2019, Riquelme logró una postal rodeado y aclamado. Tras ingresar por uno de los costados de la platea baja, fue escoltado por los cientos de hinchas que aguardaron su llegada a modo de vigilia. “Volaron las mesas cuando entró a votar, fue impresionante la cantidad de gente que apareció de todos lados”, dice Brian, socio del club y a quien le tocó fiscalizar a metros de donde el diez emitió su sufragio. Al ritmo de “Riquelme presidente” y “el club es de los socios”, dos de los hits de la jornada, se retiró por una de las puertas de emergencia rumbo a uno de sus despachos, en donde aguardará la llegada de los resultados.

Elecciones en Boca Juniors Noelia Marcia Guevara - AFV

De la amenaza de bomba y las dudas sobre si los tatuajes son “voto cantado”

Alrededor de las 10 de la mañana, una hora después de la apertura de las puertas de La Bombonera, las elecciones en Boca se vieron paralizadas por un instante a raíz de una amenaza de bomba. El hecho se produjo en la Carpa C, una de las tres que dispuso el club en el campo de juego del estadio para llevar adelante la votación, y obligó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal. “Pasaron los perros por todas las mesas para detectar si efectivamente había algún peligro, pero no encontraron nada. Entonces, se reabrió el ingreso para que los socios puedan votar con normalidad. Se resolvió en un minuto, no generó ninguna demora importante”, explicó una presidenta de mesa que se encontraba en el lugar.

El principal caudal de socios llegó cerca del mediodía a votar, horario en el que más de 16 mil personas ya habían ingresado el sobre en las urnas. Así lo comenta María Spinelli, una de las tantas integrantes de los coordinadores que se ocuparon de organizar la logística de la entrada al estadio. Dado que la mayoría de los hinchas arribó con indumentaria de Boca, cuenta que entre los temas que más le consultaron, estuvieron ligados “a la cuestión del voto cantado”, sobre todo, en caso de tatuajes.

Elecciones en Boca Juniors Noelia Marcia Guevara - AFV

“Les recomendamos que se tapen todo lo que pueda identificarse con un candidato u otro de forma explícita”, explica. “En especial Riquelme, a quien muchísima gente lo tiene tatuado. Entonces, se recomienda que tomen ese recaudo. Lo mismo, obvio, que eviten tener una camiseta donde aparezca su nombre”, completa y titula: “La cantidad de gente que vino es impresionante”.