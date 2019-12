Maradona con Pellegrino, el presidente que lo llevó a Gimnasia Fuente: AFP

"Yo no me siento con nadie, yo no traiciono. Solo sigo si gana Pellegrino", martilló Diego Maradona después del último partido de Gimnasia, el domingo. El entrenador estableció condiciones. Las impuso y acorraló al socio, que ahora afronta un dilema: cambiar el proyecto de club o garantizar la continuidad del técnico.

El acto electoral se realizará este sábado en la sede de Gimnasia y el próximo presidente saldrá de tres opciones: Gabriel Pellegrino, el actual máximo dirigente del Lobo (Lista 1, Gimnasia Integral Positivo); Mariano Cowen (Lista 10, Gimnasia Grande); Salvador Robustelli (Lista 22, Convergencia Gimnasista). La unidad fracasó. Uno de los tres candidatos gobernará al Lobo durante los tres años venideros y tendrá la compleja misión de devolverle la normalidad a una institución que en el último tiempo estuvo atravesada por las desprolijidades.

Vale el repaso. Se estableció al 23 de noviembre como fecha para las elecciones. El oficialismo decidió no participar de la contienda. Se presentaron dos listas. Maradona renunció y puso como excusa la falta de unidad. Se bajaron ambos candidatos. Los diferentes sectores políticos se juntaron y dejaron trascender que habían diagramado una lista única. Diego volvió y celebró la unidad en sus redes sociales. Esa misma noche, la supuesta unidad se desintegró. El club dispuso un nuevo día para la votación. Maradona presionó a los socios con su discurso e incluso dirigió con una gorra que decía "PELLEGRINO PRESIDENTE". Se presentaron tres listas.

Ahora, la pelota la tiene la masa societaria. La pelota quema. Muchos quieren al entrenador pero no al actual líder de la CD, y lo concreto es que ellos conforman un combo. "Más allá de que me gustaría que Diego siga, ni loco voto a Pellegrino porque su gestión fue muy mala", le expresó Cristian Cabrera a LA NACION. "Si bien no quiero elegir al oficialismo, lo voy a hacer para que Maradona no se vaya", admitió Juan Ignacio Villalba, del otro lado. Las opiniones son representativas de cómo está dividida la opinión de los socios.

Gimnasia necesita eludir errores y la decisión de este sábado impactará en los próximos tres años del club. Quizás más. La institución platense se encuentra concursada y el equipo de fútbol masculino está último en la tabla de los promedios de la Superliga. Este escenario lo obliga a no fallar. Ya lo hizo en el pasado y no puede darse el lujo de volver a equivocarse. El socio escogerá mucho más que un técnico: determinará quién gobernará al Lobo hasta fines de 2022.

No debería pasar. Pasó. Un DT, un DT que se sabe estrella, se puso en duda y así manipuló a la gente de Gimnasia, con la indicación clara de qué hacer para retenerlo. En este contexto, los socios triperos -incondicionales como siempre y presionados como nunca- elegirán a su presidente.

La palabra de los candidatos

Los tres hombres que se postulan para comandar los destinos del Lobo conversaron con LA NACION y así sintetizaron sus proyectos:

Gabriel Pellegrino (Lista 1, Gimnasia Integral Positivo): "Lo que hizo Maradona, de apoyarme, surgió de él y se debe a sus convicciones. Creo que los hinchas tienen que volver a elegirnos porque hoy tenemos un club previsible y eso antes no pasaba. Iniciamos un proceso de saneamiento económico y logramos orden administrativo. Por eso pienso que, si continuamos lo que empezamos, tenemos una gran proyección a futuro. En el fútbol profesional cometimos errores y es algo a mejorar. Ya hablamos con el cuerpo técnico y nos pusimos de acuerdo en qué sectores deberíamos reforzar en este mercado de pases".

Mariano Cowen (Lista 10, Gimnasia Grande): "El objetivo es generar un cambio profundo: modificar el modelo de club y que sea inclusivo. El socio no puede quedar al margen como pasa hoy en día. Vamos en busca del Gimnasia más grande de la historia: ganador, serio y transparente. Maradona es la primera opción; si la gente nos elige, charlaremos con él y se lo diremos. Igualmente, hay otras alternativas porque Gimnasia está por encima de todo. La idea es recuperar la escuela de Griguol, con Pablo Morant al frente de las juveniles y el Pampa Sosa, Andrés Yllana y Chirola Romero dentro de la estructura".

Salvador Robustelli (Lista 22, Convergencia Gimnasista): "Queremos un Gimnasia con valores, historia y principios fundacionales. Estamos trabajando desde hace mucho y pensamos una institución a diez años, con continuidad de proyectos transcendiendo las gestiones de turno. La intención es un club de socios para los socios. Creemos que Lanús es un modelo a seguir y ya nos reunimos con su presidente, Nicolás Russo, quien nos contó su experiencia y cómo salieron adelante. En lo futbolístico nuestro plan es con Maradona a la cabeza y recién comunicaremos otros posibles nombres si Diego decide irse".