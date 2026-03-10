Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

La décima fecha del Torneo Apertura 2026, la que continúa tras el paro de de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes de la Liga Profesional (LPF), inicia este martes y continuará el 11 de marzo con cinco partidos entre los que sobresale el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo en el horario central de la jornada en la Bombonera.

El encuentro correspondiente al Grupo A está programado para las 19.45 (horario argentino) con arbitraje de Pablo Echavarría. Será a continuación de Banfield vs. Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors vs. Rosario Central y en la antesala de Atlético Tucumán vs. Aldosivi de Mar del Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Barracas Central.

Los partidos del miércoles 11 de marzo en el Torneo Apertura 2026 Canchallena

El choque entre el xeneize y el Ciclón se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.64 contra 6.64 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50.

Lo que hay que saber de Boca vs. San Lorenzo

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda consiguió una gran victoria la semana pasada ante Lanús como visitante 3 a 0 y escaló del noveno al sexto puesto en la tabla de posiciones con 12 unidades producto de tres victorias, cuatro empates y dos caídas. Con su mejor partido en el año, ganó cierta tranquilidad en un contexto de mucha preocupación por el funcionamiento del equipo y tiene la necesidad de ratificarlo ante su gente.

El entrenador planea repetir la formación que utilizó contra el Granate, con Tomás Aranda y la dupla ofensiva de Adam Bareiro y Miguel Merentiel. En la defensa continuará Marcelo Weigandt porque Juan Barinaga está lesionado y Milton Delgado acompañará a Leandro Paredes y Santiago Ascacibar en el mediocampo.

El joven Tomás Aranda se ganó un lugar entre los titulares de Boca a fuerza de un gran presente Manuel Cortina

El elenco de Damián Ayude, en tanto, se ubica séptimo con 12 unidades gracias a tres triunfos, tres igualdades y dos derrotas. Hace cuatro partidos que no cae y, aún con un plantel limitado por la crisis institucional y financiera que atraviesa el club, se las ingenia para ser competitivo. De hecho, esta temporada jugará la Copa Sudamericana y, en ese contexto, necesita sumar en el Apertura para tener cierto margen cuando arranque el certamen internacional y tenga doble competencia.

Para ir a la Bombonera el DT cuenta con Ezequiel Cerutti, quien se recuperó de una lesión y será de la partida. El arquero Orlando Gill, los defensores Jhohan Romaña y Gastón Hernández; y los delanteros Alexis Cuello y Luciano Vietto son una fija.

Posibles formaciones

Agustín Marchesín, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Aranda, Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello y Luciano Vietto. DT: Damián Ayude.

Boca y San Lorenzo no se enfrentan desde el 18 de agosto de 2024 -el año pasado conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina- cuando se vieron las caras por la undécima fecha de la Liga Profesional de ese año y ganó el xeneize 3 a 2 como local en la Bombonera.

El conjunto dirigido por entonces por Leandro Romagnoli comenzó ganando por un penal convertido por Andrés Vombergar. El anfitrión, tras un mal primer tiempo, reaccionó rápido en el complemento y revirtió el resultado con festejos de Milton Giménez y Marcelo Saracchi. Sobre el final Miguel Merentiel le dio tranquilidad al plantel de Diego Martínez que, en el adicionado, sufrió otra conquista de su rival a través de un penal de Iván Leguizamón tras una infracción de Saracchi, quien fue expulsado por el árbitro Echavarría, el mismo que estará este miércoles en el partido del Torneo Apertura 2026.

El historial de Boca vs. San Lorenzo

Boca y San Lorenzo se cruzaron en 213 ocasiones con 78 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 52 empates. El equipo de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los cruces contra el xeneize. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

203 partidos fueron por ligas nacionales: el azulgrana sonrió en 77, el club de La Ribera en 74 y hubo 51 igualdades. El choque restante se dio con derrota a ambos.

Cinco encuentros fueron por copas nacionales: tres veces ganó el Cuervo, una el xeneize, y la restante quedó en empate.

Por torneos internacionales se cruzaron en cuatro ocasiones: San Lorenzo ganó en tres y el auriazul, en una.

Miguel Merentiel le anotó a San Lorenzo la última vez que Boca lo recibió en la Bombonera Marcelo Endelli - Getty Images South America

Últimos cinco partidos entre sí