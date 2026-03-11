En qué canal pasan Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el marco de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la instancia de los 16 mejores, el Merengue tuvo que superar los playoffs. Allí se recuperó de la caída ante Benfica en la última fecha de la “Fase Liga”, que lo privó de pasar directamente a octavos, y avanzó de ronda tras ganar por 3 a 1 en el acumulado de la serie. En la ida, en Portugal, ganó por la mínima diferencia con un gol de Vinicius Jr., y en la vuelta ganó 2 a 1 con tantos de Aurelien Tchouameni y Vinicius (Rafa Silva puso en ventaja parcial a las Águilas).

Real Madrid dejó en el camino a Benfica y se metió en los octavos de final de la Champions League THOMAS COEX - AFP

El equipo dirigido por Pep Guardiola, por su parte, no tuvo que pasar por 16vos de final ya que culminó en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga con 16 puntos. El DT español parece haberle encontrado la vuelta nuevamente al funcionamiento del equipo tras una floja temporada. El principal objetivo es tomarse revancha ante un club que lo eliminó en esta instancia de la última edición.

Real Madrid vs. Manchester City: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.07 contra los 3.88 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.87.

Las casas de apuestas ponen a Manchester City como favorito al triunfo en el encuentro ante Real Madrid OLI SCARFF� - AFP�

Posibles formaciones