El joven holandés Donyell Malen acaba de anotar el gol del 3-2 con Alemania, en un partido válido por la clasificación a la Eurocopa 2020. Fuente: AFP - Crédito: Odd Andersen

6 de septiembre de 2019 • 19:05

El 6 de septiembre de 2019 quedará en la historia como el día en que Holanda creció de golpe. La selección naranja batió a Alemania en Hamburgo por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 y está en carrera para participar en su primer gran torneo por primera vez en los últimos cinco años. Y todo se lo debe a la renovación de su plantel.

Dos de esos jovencitos fueron fundamentales para el triunfo de hoy: Frenkie de Jong, que deslumbró a Barcelona en la última Champions League, anotó su primer gol con la camiseta naranja y fue el maestro de ceremonias desde el medio de la cancha. Otro integrante de su generación, Donyell Malen (20 años), convirtió en su debut como internacional. El 4-2 final selló la primera derrota alemana en Hamburgo desde 1988. Holanda había sido el verdugo aquella vez, con un gol de Ronald Koeman, el actual entrenador de los neerlandeses.

El gol de De Jong

La juventud de De Jong, Malen y De Ligt se acopló a la perfección con la experiencia de consagrados, como Ryan Babel, Quincy Promes, Memphis Depay y Georginio Wijnaldum. El arquero Jasper Cillesen aportó seguridad y sostuvo a su equipo cuando Alemania fue superior, sobre todo en el primer tiempo. Koeman parece encaminado a sacarles el mejor fútbol a dos generaciones de futbolistas: consiguió motivar a los más veteranos y les dio confianza a los novatos para jugar sin presión.

El gol de Malen

¿Y Alemania? Joachim Löw, su entrenador, intenta una renovación como la que lleva adelante Holanda. Pero Timo Werner no pudo replicar su excelente comienzo de temporada en Leipzig con la camiseta de la Mannschaft. Lleva cinco goles en tres partidos y acaba de renovar hasta 2023, pero contra los holandeses fue el primer reemplazado (a los 16 minutos del segundo tiempo) y no convirtió. En el arco hay otro debate: Löw parece preferir al histórico Manuel Neuer pese a que Marc-Andre Ter Stegen pide minutos desde hace años con sus atajadas en Barcelona. Los dos goles germanos fueron anotados por Serge Gnabry y el siempre vigente Tony Kroos, pero no alcanzaron para impedir que Holanda se vengara del encuentro de ida: en Ámsterdam habían ganado los naranjas por 3 a 2.

Bélgica y Croacia no tienen problemas

Ni belgas ni croatas tuvieron complicaciones para sortear a San Marino y a Eslovaquia, respectivamente: 4 a 0 en ambos casos. Bélgica se dio el lujo de prescindir del lesionado Eden Hazard, su jugador franquicia. Tras rendir mal durante casi toda la primera mitad, encarriló el resultado gracias a los goles de Michi Batshuayi (2), Dries Mertens y Nacer Chadli. Así mantiene puntaje perfecto: cinco partidos, cinco victorias. Y apunta a clasificarse sin sobresaltos.

Croacia, por su parte, se impuso a Eslovaquia con goles de Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Bruno Petkovic y Dejan Lovren. Pero no tiene hecho el trabajo: haber perdido contra Hungría condiciona su clasificación para el torneo europeo del año próximo. La fecha no fue propicia para Polonia, que no logró aumentar su ventaja en el grupo G: perdió por 2-0 contra Eslovenia y se le acercó Austria, que goleó a Letonia por 6 a 0.

En Cardiff, Gareth Bale salió al rescate de Gales. Cuando parecía que el partido se encaminaba hacia un 1-1 que le habría dado a Azerbaiján el primer punto de la clasificación, el futbolista de Real Madrid les regaló los tres puntos a sus hinchas con un tanto a seis minutos del final.