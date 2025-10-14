Eliminatorias: se clasificó Inglaterra y Cristiano Ronaldo hizo otro récord... y un blooper

Se desarrollaron los últimos ocho partidos de la eliminatoria europea en la ventana FIFA y la selección de Inglaterra fue la primera en lograr la clasificación para la Copa del Mundo, con un 5-0 a Letonia, que incluyó un gol en contra. Además, a Portugal se le escapó de las manos el acceso al Mundial en este día, pero Cristiano Ronaldo sigue marcando récords, más allá de no haberse entendido con un compañero a la hora de ejecutar un tiro libre. Además, España lucha palmo a palmo con Turquía por el boleto a Canadá-Estados Unidos-México 2026.

Inglaterra se muestra imparable en esta eliminatoria. Por el grupo K, apabulló a Letonia en el estadio Daugava, de Riga. Anthony Gordon abrió la cuenta. Harry Kane marcó por duplicado, incluida una vez de penal, y también Eberechi Eze se anotó en la red. El restante fue un gol en contra: Djed Spence, defensor inglés, envió un centro al área chica, el arquero letón Krišjānis Zviedris se estiró hacia adelante y rechazó la pelota con la mano derecha y con tanta mala fortuna que el balón rebotó en su compañero Maksims Tonisevs y se metió en el arco.

Con el 5 a 0, Inglaterra se convirtió en el primer europeo en asegurarse un lugar en el Mundial 2026. Ganó sus seis partidos, hizo 18 goles y no recibió ninguno. Una gran campaña de la selección hoy dirigida por Thomas Tuchel, que disputará la Copa del Mundo por 17ª vez. En el mismo grupo, Serbia le ganó por 3-1 a Andorra y luchará con Albania por determinar cuál de los dos afrontará el repechaje. Los albanos tienen una unidad más que los serbios, 11 contra 10.

Portugal debe esperar para conocer su suerte. Lo hecho por Cristiano Ronaldo, que no deja de superar marcas, no alcanzó. El delantero de 40 años consiguió dos tantos en el 2 a 2 frente a Hungría en el estadio José Alvalade, de Lisboa. Empezó ganando el visitante, con un gol de Attila Szalai a los ocho minutos. Sin embargo, el local revirtió el partido en la primera etapa gracias a la jerarquía de CR7.

CR7 y sus compañeros saludan al público en Lisboa, con decepción tras el 2-2 conseguido por Hungría en el final. Armando Franca� - AP�

Su primera conquista llegó a los 21 minutos, y el segundo, a los 48, tras un gran centro de Nuno Mendes que el atacante empujó. Con ese, Cristiano alcanzó la marca de los 40 tantos y se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias (jugó las de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y la actual), superando al guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, autor de 39.

Muy aplaudido, el capitán fue reemplazado a los 32 minutos de la segunda parte por otro goleador, Gonçalo Ramos. Con su doblete de este martes, suma 948 en su carrera: 143 por Portugal, 5 por Sporting Lisboa, 145 por Manchester United, 450 por Real Madrid, 101 por Juventus y 104 por Al-Nassr. Pero la fiesta no resultó completa para los lusos: a los 46 minutos de la etapa final y cuando Portugal tenía el boleto al Mundial entre sus manos, Dominik Szoboszlai estableció el 2 a 2 definitivo.

Mientras el partido estaba 0-1, los lusitanos contaron con un tiro libre. Frente a la pelota estaban Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo. Luego de una charla entre ambos para decidir qué jugada harían, el defensor lateral que actúa en PSG adelantó la pelota haciéndole un pase al atacante, CR7 no entendió y el balón quedó sin dueño, rodando. El húngaro Roland Sallai se adelantó y rechazó tímidamente el balón a un costado, y la acción, absurda, quedó como anécdota entre compañeros.

Por este motivo, en el grupo F se deberá esperar por el primer clasificado. Los portugueses lideran con 10 y en la próxima fecha, ante Irlanda, pueden lograr el pase, antes de cerrarán frente a Armenia. Los siguen los húngaros, que tienen 5 y se medirán primero con los armenios y luego con los irlandeses. Por su parte, Irlanda le ganó por 1-0 a Armenia, quedó tercero con 4 unidades y no pierde la ilusión de afrontar el repechaje.

Por la zona E, España goleó a Bulgaria 4 a 0. Hubo un gran rendimiento de los dirigidos por Luis de la Fuente, que fueron locales en Valladolid. Mikel Merino por duplicado, Atanas Chernev en contra y Mikel Oyarzabal marcaron los tantos del equipo que lidera la zona con 12 unidades, el puntaje perfecto, y sin haber recibido goles, contra 15 tantos propios, en las cuatro jornadas.

Síntesis de España 4 vs. Bulgaria 0

Sin embargo, la clasificación todavía no se resolvió porque cerca en la tabla está Turquía, que derrotó como local por 4-1 a Georgia. Los turcos tienen 9 puntos y en la última fecha, el 18 de noviembre, visitarán a los españoles. De todos modos, antes Turquía jugará ante Bulgaria, y España, contra Georgia.

En Europa casi todo se definirá dentro de poco más de un mes. Entre el 13 y el 18 de noviembre quedarán determinados los 11 restantes equipos que sacarán el boleto directo a la Copa del Mundo del año próximo. También, los 12 que afrontarán el repechaje por cuatro lugares.

Con la clasificación de Inglaterra ya están decididas 28 de las 48 selecciones que participarán en el Mundial. Además de los ingleses, este martes consiguieron sus cupos Qatar, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. La lista de los clasificados hasta ahora es la siguiente: