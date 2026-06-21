Eloy Room, del 7-1 en el debut al récord de atajadas que le dio a Curazao su primer punto en mundiales

Eloy Room terminó en el piso, quebrado por el llanto. Alrededor del arquero de Curazao varios compañeros también se desplomaron sobre el césped del Arrowhead Stadium, de Kansas City. El 0-0 contra Ecuador no fue un empate más: implicó el primer punto de la selección caribeña en una Copa del Mundo. Y tuvo un responsable absoluto. El arquero de 37 años, que juega en Miami FC, de la segunda categoría de Estados Unidos, firmó una actuación descomunal: 15 atajadas, el récord histórico de salvadas en un partido mundialista terminado en el tiempo regular. Además, consiguió lo fundamental: terminó con el arco invicto.

La escena tuvo un condimento extra. En las tribunas estaban los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y la nativa argentina Máxima Zorreguieta, que fue testigo de una página inédita para una isla que afronta al Mundial por primera vez. Curazao, equiop en el que 25 de sus 26 futbolistas son nacidos en Países Bajos, encontró en Room, oriundo de Nijmegen, a su estrella. El más veterano del plantel, protagonista de 72 partidos en el seleccionado —a dos de ser el que más presencias registra—, sostuvo una resistencia heroica, que Ecuador no consiguió quebrar.

Room fue el héroe del partido; Ecuador remató 27 veces y él evitó 15 goles. JUAN MABROMATA - AFP

El conjunto dirigido por el argentino Sebastián Beccacece tuvo las chances más claras, gracias a 27 remates, en un partido de ida y vuelta, pero chocó una y otra veces con la muralla. “La figura, sin lugar a dudas, fue el arquero contrario. La verdad es que tuvo una noche soñada”, reconoció su colega y adversario, nacido en Argentina, Hernán Galíndez. Durante el encuentro, al arquero nacionalizado ecuatoriano se lo había visto golpearse contra el piso, incrédulo ante las respuestas de Room.

La primera gran intervención ocurrió a los dos minutos. Un pase largo dejó mano a mano a Enner Valencia –el que más oportunidades perdería, con siete disparos, cinco efectivos al arco–; el delantero controló hacia adentro y definió, pero Room achicó y tapó. A los 19, Piero Hincapié centró desde la izquierda y Valencia llegó para tocar la pelota, pero el tiro salió al medio, justo donde estaba el arquero.

En el segundo tiempo Ecuador elevó la presión. A los 4 minutos Moisés Caicedo probó desde fuera con un remate bajo y bien colocado; Room volvió a responder. A los 13, tras un córner y varios cabezazos en el área chica, el curazaleño voló para sacar un balón que parecía tener destino de gol. A los 19, Valencia cabeceó al primer palo y el guardavalla volvió a actuar rápido.

La secuencia más impactante llegó después de otro saque de esquina: Kevin Rodríguez cabeceó y Room tapó; el rebote le quedó a Valencia en el área chica y volvió a salvar el arquero. que en el tercer intento, ante una palomita, se quedó con la pelota. A los 34, otra vez generando por la izquierda, Ecuador terminó una buena jugada colectiva con un tiro al primer palo. La respuesta fue otra atajada.

Una postal del partido: definición de Enner Valencia y salvada de Room; "la figura fue el arquero contrario", lo elogió su colega ecuatoriano Hernán Galíndez. Reed Hoffmann - FR48783 AP

La historia de Room dialoga con Argentina. En marzo de 2023, en Santiago del Estero, Curazao perdió por 7-0 frente a la selección campeona del mundo. Lionel Messi le hizo tres goles, pero el arquero se llevó una imagen inolvidable: en el descanso le pidió la camiseta y el capitán argentino cumplió después del partido. “Todavía no le tenía mucha confianza, porque todos pedían esa camiseta. Después del partido volvió y también quería mi camiseta”, contó entonces el curazaleño. Que admitió que ésa era la primera vez que se sentía feliz tras recibir siete goles...

Un abrazo con Lionel Messi tras recibir su camiseta tras un amistoso que terminó 7-0 en favor de Argentina en 2023, en Santiago del Estero. JUAN MABROMATA - AFP

Tres años después, el mismo arquero que había padecido el castigo de Messi pasó a ocupar el lugar de héroe mundialista. Antes del debut en Canadá-Estados Unidos-México 2026, que sería contra Alemania, había hablado de Manuel Neuer, uno de sus referentes. “Ha cambiado la forma de jugar de los arqueros”, dijo sobre el campeón del mundo de 2014. Curazao sufrió un 7-1 en ese estreno, pero Room volvió a levantarse, seis días más tarde.

El empate sin goles entre Ecuador y Curazao

Contra Ecuador, ya no hubo consuelo menor ni camiseta por enmarcar. Hubo historia. Curazao consiguió su primer punto en mundiales y lo hizo por las manos de un arquero que transformó una noche de asedio en una actuación recordable por siempre.