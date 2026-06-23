En 16avos de final y primera en el grupo, la Argentina conocerá el viernes a su próximo rival en la aventura mundialista

Entre las 32 mejores y primera en su grupo. El triunfo de Argelia sobre Jordania, en San Francisco, sumado a la trabajosa victoria de la Argentina sobre Austria, clasificó a la selección para los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El triunfo de Argelia le dio el pase al plantel que dirige Lionel Scaloni que, además, por el sistema de desempate olímpico se aseguró el primer puesto del Grupo J, a falta de un partido para el cierre del primer corte. El viernes conocerá el rival, que será el segundo del Grupo H, que componen España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita; los cuatro, con posibilidades de cruzarse, el 3 de julio, en Miami, en la hoja de ruta en los Estados Unidos.

El triunfo de la Argentina en Dallas, después de un inicio con el desacierto de un penal fallado por Lionel Messi, no desactivó al equipo ni al capitán, que desplegó su repertorio para convertir los dos goles y estableció el escenario para avanzar. El festejo en el Dallas Stadium tuvo una segunda oleada de celebraciones, diez horas más tarde. La clasificación en el primer puesto abre la ventana para ejecutar la idea que enseñó el seleccionador Scaloni, después del contundente éxito en el estreno con Argelia: “Ojalá que se dé un buen resultado en el próximo [partido, con Austria], así en el tercero podemos rotar”, comentó en la rueda de prensa el pujatense, que ahora tiene el marco para darle rienda suelta a esa teoría.

Con el camino liberado, la posibilidad de darle descanso a algunas piezas que arrastran desgaste físico o algunas molestias se combina con el deseo de que aquellos futbolistas que no tuvieron acción puedan experimentar minutos en la cancha. “Todos quieren participar. La idea es darle la posibilidad de que juegue la mayoría. Lo analizaremos. Si el partido lo permite, lo haremos”, comentó Scaloni que, para la pizarra de la alineación del sábado, a las 23, también en Dallas, tiene un amplio abanico de elementos de recambio.

Lionel Scaloni habla con Lionel Messi: la selección espiará los resultados de los cruces entre España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita para conocer a su rival en los 16avos de final Europa Press Sports - Europa Press

Como en el estreno, ante Austria, Nicolás Otamendi reemplazó a Cristian Cuti Romero, que arrastraba una larga inactividad, tras la lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha que le demandó casi dos meses de recuperación. La situación del zaguero de Tottenham es la que más atención requiere: la imagen en el banco de los suplentes, con hielo en la rodilla afectada, apurará exámenes médicos en las próximas horas. “No sabemos el alcance de su tema. Es algo que ya venía teniendo y esperemos que no sea nada. Siempre es mejor que todos estén bien, y mañana o pasado le harán estudios. Entre Licha [Lisandro Martínez], Ota [Otamendi] y Cuti arman la retaguardia y nos dan muchísima seguridad”, apuntó Scaloni, que como cuarto elemento entre los zagueros tiene a Marcos Senesi, el último pasajero, tras la lesión que provocó la desafectación de Leonardo Balerdi.

También Julián Álvarez, Nicolás González, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, un póquer de futbolistas que llegaron a la concentración en Kansas City “tocados” físicamente, saltaron ante Austria desde el banco de los suplentes y son nombres que podrían ingresar en la rotación. En la lista de relevos que esperan una oportunidad y no tuvieron rodaje frente a Argelia y Austria esperan los arqueros Gerónimo Rulli y Juan Musso; Dibu Martínez atajó los dos partidos tras la fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que sufrió en la final con Aston Villa, en la conquista de la UEFA Europa League. La nómina la completan Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y el Flaco José López.

Nicolás González saltó desde el banco de los suplentes en los dos partidos de la Copa del Mundo; con Jordania podría tener su estreno como titular ARIC BECKER - AFP

El primer puesto de la Argentina no corre riesgo aun si perdiera por goleada con Jordania. El desempate olímpico es una de las modificaciones más llamativas del Mundial 2026 y que terminó con la diferencia de gol como primer eslabón para desigualar, método que se instaló en México 1970 y tuvo vigencia hasta Qatar 2022. El nuevo criterio establece que, en caso de igualdad de puntos, el sistema de enfrentamiento directo define la posición. Con los triunfos sobre Argelia y Austria, la Argentina desactivó a dos rivales, y Jordania, aun derrotando a la selección, ya está eliminada del certamen.

En los 16avos de final, que la Argentina jugará en Miami, el viernes 3 de julio, el abanico de rivales incluye a las cuatro selecciones del Grupo H, que actualmente tiene a España como puntero, con cuatro puntos, después del sorpresivo empate con Cabo Verde (0-0) y la goleada frente a Arabia Saudita (4-0); los españoles cerrarán con Uruguay, que sumó dos unidades, producto de los empates con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2). Los africanos también colectaron dos puntos y tienen posibilidades de clasificarse en el segundo casillero si superan a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay, aunque si el ganador del duelo fueran los árabes y la Furia Roja se impone sobre los charrúas, el segundo lugar será para la selección que doblegó a la Argentina en el estreno en Qatar 2022.

Deroy Duarte, de Cabo Verde, intenta detener a Mathias Olivera, de Uruguay; africanos y charrúas podrían ser rivales de la Argentina en los 16avos de final Rebecca Blackwell - AP

¿Uruguay puede ser el próximo rival? Si empata con España y también igualan Cabo Verde y Arabia Saudita, quedaría emparejado con los africanos y entrarán en juego los últimos ítem para desempatar la posición: mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo; más goles marcados en todos los partidos del grupo; más puntos obtenidos por conducta deportiva –jugadores y técnicos-, según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

La Argentina ya tiene su boleto y en primera fila, ahora espiará quién será el rival.