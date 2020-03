El Flaco Menotti, junto a Scaloni, en su función de Director de los Seleccionados Nacionales Fuente: Archivo

En su cargo de Director de los Seleccionados Nacionales de la AFA, César Luis Menotti restringe mucho sus apariciones públicas. Mayormente no se divulga su actividad ni el alcance de sus funciones. Su presencia en los medios es más periódica en las columnas que escribe para el diario catalán Sport , compromiso que ya desempeñaba antes de aceptar el ofrecimiento de Claudio "Chiqui" Tapia para acompañar a Lionel Scaloni y al resto de los entrenadores de los seleccionados.

En la nota de este miércoles que lleva su firma, Menotti abordó, como no podía ser de otra manera, al fútbol en tiempos de coronavirus. "El fútbol debe implicarse en ayudar a la sociedad", plantea desde el título.También saca a la pelota del orden de prioridades: "No es tiempo de organizar el fútbol, sino de organizarnos ahora para defender la vida. No puedo pensar en el calendario del fútbol argentino ni mundial cuando no sabemos qué puede pasar mañana." Calificó como "pavada" la decisión de Gennaro Gattuso -finalmente no llevada a cabo- de retomar los entrenamientos en Napoli.

Menotti, de 81 años, fue crítico con lo que considera una sobreactuación de las rutinas que los clubes les encargaron a sus jugadores para que en sus casas conserven el estado físico: "Lo que no me gusta es el circo. Hay entrenadores que le están pidiendo a sus jugadores que les envíen filmaciones de los entrenamientos que hacen en casa. Seamos serios. Todos los futbolistas profesionales saben los cuidados que deben llevar adelante. Me parece ridículo que se haga alarde de los trabajos que hacen en sus casas".

El reto del jueguito con el rollo de papel higiénico al que adhirió Menotti

Para el director técnico campeón del mundo en 1978, el mayor perjuicio que el aislamiento domiciliario provoca en el jugador pasa por "lo mental y lo futbolístico". Y acota: "A menos que tengas en tu casa siete mil metros cuadrados y estés haciendo una cuarentena con un grupo de familiares futbolistas, es imposible ensayar lo más importante para el juego, que es la relación con la pelota y con tus compañeros, que es el entrenamiento más importante. Un futbolista no va a perder su talento por no jugar al fútbol un mes ni lo va sostener haciendo mil sentadillas por día. No es tan importante que pierdan la forma física, la van a recuperar rápido".

El Flaco celebró que los jugadores "se muestren pateando papel higiénico, jabones o lo que quieran para ayudar a la gente a pasar el rato en sus casas" , o que otros deportistas, como Emanuel Ginóbili y Rafael Nadal, hayan "mandado mensajes de alegría".

El mensaje de Ginóbili que destacó el Flaco

Consideró lógico que dirigentes y futbolistas revisen contratos "para hacer sostenible económicamente al club", pero se opuso a que se hagan públicas las cifras que ganan o dejarán de percibir los jugadores. "No voy a discutir ahora cuánto gana El Corte Inglés, del que fui cliente muchos años, cuando el mundo unido está tratando de resolver un problema de salud", sentenció.

Por último, Menotti escribió que lo que hay que pedirle a los futbolistas en este momento es que "cuiden a los viejos y a sus familias. Ese es el mejor entrenamiento, porque cuando se es mejor persona, se es mejor jugador también. "