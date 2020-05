El grupo de jugadores del Sevilla, incluidos tres argentinos, expuestos en plena cuarentena

24 de mayo de 2020 • 13:05

Varios jugadores del Sevilla -entre ellos tres argentinos- se exponen a un fuerte sanción por parte no sólo de su club, sino también de las autoridades sanitarias al poner en riesgo el cuidadoso protocolo de vuelta a la competición que han diseñado, de acuerdo con Sanidad, LaLiga y la RFEF.

Se trata de Lucas Ocampos, Ever Banega, Franco "Mudo" Vázquez, además del suizo Luuk De Jong. Sucede que la mujer de Banega compartió el pasado sábado unas imágenes en su cuenta de Instagram, que fueron borradas poco después. Fue una reunión de más de 10 personas que atenta directamente con los exhaustivos planes de todos los clubes españoles en el intento de reanudar el campeonato y conseguir paliar, en la medida de lo posible, la ruina económica que supondría no hacerlo. No sólo para el fútbol, sino para todo el deporte español, según informa el diario Marca.

Una de las medidas más criticadas del protocolo, por parte de los futbolistas, ha sido siempre la de las largas concentraciones de seguridad que preveía el protocolo antes de los partidos. Ante estos hechos, LaLiga., que estudiaba ponderar según la evolución de la pandemia, puede verse obligada a establecer medidas como las concentraciones previas, unos días antes de que se reanude la competición.