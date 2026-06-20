En qué canal pasan Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 hoy

Con el anhelo de clasificarse a 16avos de final, Alemania y Costa de Marfil protagonizan este sábado desde las 17 (hora argentina) en el estadio BMO Field de Toronto con arbitraje del paraguayo Juan Benítez el partido más atractivo de la décima jornada del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, correspondiente al Grupo E.

El encuentro se transmite en vivo por TV a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El joven Amad Diallo es una de las figuras que tiene la selección de Costa de Marfil DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa de Alemania vs. Costa de Marfil

El cotejo tiene cara a cara a los dos equipos que ganaron en el debut vs. Curazao 7 a 1 y Ecuador 1 a 0, respectivamente; y lideran la tabla de posiciones de la zona, por lo que con otra victoria se clasifican a 16avos de final y eso es lo que está en juego.

Los germanos, ganadores de cuatro títulos, tienen ante sí la gran ocasión de avanzar a los cruces de eliminación directa, algo que consiguieron por última vez en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y, a la postre, se quedaron con el título al derrotar en la final a la selección argentina 1 a 0. Tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022 quedaron eliminados en la primera fase.

Resumen Alemania contra Curazao

En la previa, el DT teutón, Julian Nagelsmann, habló del poderío de su rival, al que lo considera “peligroso” más allá del favoritisimo de los suyos para llevarse el juego: “Tienen una gran defensa y cuentan con ​mucha velocidad en las tres posiciones de ataque. Durante el último partido, el delantero Nicolas ‌Pépé fue prácticamente inalcanzable, estaba en todas partes. Hemos tomado algunas medidas y ‌nos hemos preparado para poder neutralizar al máximo su potencia. No ⁠siempre lo conseguiremos porque son sencillamente demasiado buenos, pero jugaremos ‌nuestro propio partido".

Los Elefantes, por su parte, ganaron el encuentro clave que tenían en la zona frente a Ecuador y dieron un gran paso hacia los 16avos de final porque en la última jornada enfrentarán a Curazao y, sobre todo, porque tienen la ventaja deportiva ante la Tri en el sistema de desempate ‘olímpico’. En ese contexto, enfrentan a Alemania con cierto margen de error y la ocasión de arriesgar para poner en aprietos a un candidato.

El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, destacó el poderío de Costa de Marfil ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Alemania : Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané o Deniz Undav, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané o Deniz Undav, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann. Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Stephane Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo o Bazoumana Touré, Yan Diomande; Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny o Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.52 contra 6.51 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 4.84.

El único antecedente entre ambos países es un amistoso que disputaron en 2009 y empataron 2 a 2.

El otro encuentro de la segunda fecha del Grupo E lo protagonizarán Ecuador y Curazao este mismo sábado, pero a las 21 (hora argentina) en Kansas City.