En qué canal pasan Argelia vs. Austria por el Mundial 2026 hoy

Este sábado, desde las 23 (horario argentino), Argelia y Austria se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports+, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Guerreros del Desierto se mantienen en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de una derrota por 3 a 0 ante la selección argentina y un triunfo por 2 a 0 frente a Jordania. Participan de la Copa del Mundo por quinta vez y su mejor actuación hasta la fecha fue en Brasil 2014, cuando llegaron hasta octavos de final y perdieron 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario.

Con un empate, Argelia se meterá en los 16vos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El conjunto austríaco, por su parte, está segundo con la misma cantidad de unidades que su rival de turno pero con mejor diferencia de gol (+3 contra +2 de los argelinos). Cuenta con figuras que militan en las principales ligas de Europa como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Con ellos, buscará meterse en la próxima ronda.

Austria está segundo en la tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026, por detrás de la Argentina STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo llamativo de este cruce es que el ganador saldrá “perjudicado” de cara a la próxima ronda. Esto se debe a que, según el armado del cuadro de 16vos de final, el escolta de la Argentina en esta zona jugará contra España, líder del Grupo H y uno de los principales candidatos al título, en la primera instancia de eliminación directa. Y el segundo del J, justamente, se definirá tras este compromiso entre argelinos y austríacos. El que quede tercero, en tanto, pasará como uno de los mejores terceros y podría enfrentarse a Suiza o a algún otro seleccionado de menor envergadura que la Furia Roja.

Argelia vs. Austria: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 23 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports+, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Austria corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 3.45 contra los 3.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Argelia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.22.