LA NACION

En qué canal pasan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 hoy

La selección argentina se presenta por segunda vez en la Copa del Mundo, con a intención de ganar para encaminar el primer lugar en la zona de cara a los 16vos de final

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La selección argentina goleó en el debut ante Argelia, con tres goles de Lionel Messi
La selección argentina goleó en el debut ante Argelia, con tres goles de Lionel Messi Ed Zurga - FR34145 AP

La selección argentina se presenta por segunda vez en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, ante Austria, con el objetivo de asegurarse una victoria que la clasifique a los 16vos de final, pero también la encamine a quedarse con el Grupo J, ya que por delante solo le queda Jordania, uno de los debutantes de esta cita. En encuentro, que inicia a las 14 de la Argentina, se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El partido tendrá lugar en el AT&T Stadium de Dallas y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.

La previa de Argentina vs. Austria

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y en caso de lograr otro triunfo se meterán en 16avos de final. El equipo sudamericano debutó en el certamen en el que intentará defender el título que logró en Qatar 2022 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 y es el favorito a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones.

En ese caso, estará expectante de lo que ocurra en la zona H, en la que España se encamina a ser primero pero su escolta es una incógnita porque de cara a la última jornada los otros tres equipos -Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- tienen chances de avanzar como segundos.

Los austríacos también ganaron en su debut frente a Jordania 3 a 1 e hicieron los deberes para no hipotecar su continuidad en el campeonato en el que el rival a vencer en el Grupo J es Argelia y lo enfrentará en la última fecha. Sin el poderío de otros equipos europeos, cuenta con jugadores que se destacan en grandes equipos como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich).

Lionel Messi es el capitán y máxima figura de la selección argentina en el Mundial
Lionel Messi es el capitán y máxima figura de la selección argentina en el Mundial Aníbal Greco - La Nación

Posibles formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
  • Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la albiceleste con una cuota máxima de 1.62 contra 6.61 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.05.

  • Argentinos y austríacos tienen un antecedente entre sí y es de 1990. Por entonces, jugaron un amistoso en la antesala de la Copa del Mundo de Italia y empataron 1 a 1.

El otro choque de la zona J será entre Argelia y Jordania este martes 23 de junio a las 00.00 (hora argentina) en el estadio de San Francisco.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico
    1

    Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico

  2. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2
    2

    Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2

  3. El argentino que llegó a Estados Unidos como arquero con pasado en River y hoy es un empresario que mueve fortunas
    3

    Darío Sala: llegó a Dallas como arquero, se quedó como empresario y hoy invierte en un megaproyecto

  4. Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026
    4

    Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026