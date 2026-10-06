En qué canal pasan Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi

Este martes, desde las 20 (horario argentino), la selección argentina se enfrenta a Benín en un amistoso internacional que marcará el retiro de Lionel Messi del plano internacional con el equipo albiceleste. El encuentro se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni afrontó dos amistosos en esta ventana internacional y en ambos celebró la victoria por goleada. En el primero venció a Bolivia por 4 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian ‘Cuti’ Romero -el nuevo capitán albiceleste tras el retiro de Messi- y José Manuel ‘Flaco’ López. Luego goleó 7 a 0 a un combinado Sub 23 de Burkina Faso, en la cancha de River, con tantos de Lautaro Martínez, Moumoune Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Alvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Lionel Scaloni junto a Messi en los festejos luego de que la selección argentina ganara el Mundial Qatar 2022

Messi no estuvo presente en ninguno de los dos compromisos y se sumó al plantel este domingo. Lo mismo ocurrió con Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quien ya había anunciado su retiro de la albiceleste. Los tres dirán presente en el último baile del 10, en el que se dejará de lado las cuestiones tácticas y estratégicas y todo estará intrínsecamente ligado a su despedida. “Va a ser un día inolvidable para todos. Agradezco ser parte porque va a ser su día y también el de sus compañeros, porque le dieron su mayor alegría futbolística”, aseguró el otro Lionel, el DT, Scaloni.

Los jugadores de la Argentina levantan a Lionel Messi tras vencer a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 Jacob Kupferman - FR171784 AP

Enfrente de la Argentina estará un rival que ocupa el 89° lugar en el ranking FIFA. Viene de ganarle a Mauritania por 2 a 1 como local con un doblete de Rodolfo Aloko (Aboubakary Koita descontó para el visitante), en la fecha 2 del Grupo F de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 que se disputará en Kenia, Tanzania y Uganda. Su capitán es Sessi D’Almeida, mediocampista que juega en Neftci Bakú de Azerbaiyán, y su figura es Junior Olaitan, volante ofensivo de Besiktas de Turquía.

Argentina vs. Benín: cómo ver online

El partido despedida de Lionel Messi en la selección argentina está programado para este martes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.01 contra los 51.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Benín. El empate, por su parte, cotiza cerca de 25.00.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como clara favorita al triunfo ante Benín Nicolas Aguilera - AP

Posible formación de la selección argentina