En qué canal pasan Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 hoy

Con el objetivo de dar un paso más en la defensa del título que logró en Qatar 2022, la selección argentina enfrenta a Cabo Verde este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del canadiense Drew Fischer por los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El partido se transmite en vivo diferentes canales de TV y en plataformas digitales. Las señales que disponen del mismo son DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, las cuáles se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En streaming, en tanto, las alternativas son Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugura con el encuentro entre sí en este torneo.

Lo que hay que saber de Argentina vs. Cabo Verde

El equipo albiceleste lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con seis goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo en su sexta Copa del Mundo y, también, del certamen en el que lidera la tabla artilleros junto al francés Kylian Mbappé.

Lo positivo para el entrenador Lionel Scaloni es que recuperó a Cristian Romero, quien frente a los austríacos había sufrido un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia estaba en duda. El defensor vuelve a ser titular en lugar de Nicolás Otamendi y la única duda es si sigue Facundo Medina o Nicolás Tagliafico se mantiene en el lateral izquierdo, con muchas más chances para el de Olympique de Marsella.

Cristian Romero vuelve a ser titular en la selección argentina en el partido vs. Cabo Verde Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

De mitad de cancha en adelante no hay modificaciones. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada van de arranque en el mediocampo mientras que el acompañante de Lionel Messi es Lautaro Martínez, quien le volvió a ganar la pulseada a Julián Alvarez. El DT se decantó por el atacante de Inter por su presente y la falta de rodaje con la que llegó el ‘Araña’ al torneo, tras estar más de un mes inactivo por un esguince de tobillo.

El elenco africano es la gran sorpresa del campeonato, con la particularidad de que está invicto y todavía no ganó porque fue segundo en la zona H con tres empates: ante España 0 a 0, Uruguay 2 a 2 y Arabia Saudita 0 a 0. En su primera incursión en un Mundial, busca hacer historia frente al último campeón del mundo y más allá de que, en la previa, parece una utopía conseguir un resultado a su favor.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; y Dailon Livramento. DT: Bubista.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.20 contra 21.0 que cotiza su derrota y eliminación, es decir una victoria del elenco africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 7.55.

El que se imponga en el cruce avanzará a octavos de final y tendrá como rival al ganador de Australia vs. Egipto, que se enfrentan este mismo viernes 3 de julio, pero a las 15 (hora argentina).

Así está el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026 hoy

Los cruces de eliminación directa que debe ganar la Argentina para ser campeón el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Octavos de final

Argentina vs. Australia o Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza, Argelia, Colombia o Ghana – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra, Brasil, Noruega, México o RD Congo – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final