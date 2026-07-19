En qué canal pasan Argentina vs. España por el Mundial 2026 hoy

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La final se disputa este domingo a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, desde las 16 (horario argentino), la selección argentina y España se enfrentan en el marco de la final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.
La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.
Argentina vs. España: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- DSports.
- TV Pública.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.14.
Posibles formaciones
- Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz o Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena o Nico Williams; y Mikel Oyarzábal.
- 1
Macri, antes de la final: su relación con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota que casi lo deja soltero
- 2
La final que pudo tener a Messi del otro lado: cómo España intentó convencerlo de cambiar de selección
- 3
Histórico banderazo en Times Square: los argentinos armaron una fiesta que desbordó las calles de Nueva York
- 4
Goleador del Mundial 2026: cómo está la tabla, con Kylian Mbappé y Lionel Messi