En qué canal pasan Argentina vs. España por el Mundial 2026 hoy

Este domingo, desde las 16 (horario argentino), la selección argentina y España se enfrentan en el marco de la final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

Lionel Messi celebra con Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo de la selección argentina ante España Rebecca Blackwell - AP

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.

Argentina vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.14.

Las casas de apuestas ponen a España como favorita al triunfo en la final del mundo ante la Argentina FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones