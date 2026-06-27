En qué canal pasan Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026 hoy

Con su futuro en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 definido, la selección argentina y Jordania chocan este sábado desde las 23 (hora argentina) en el estadio de Dallas con arbitraje del rumano István Kovács por la tercera y última fecha del Grupo J, e n el que la atención está puesta en lo ocurra en el otro partido de la zona, entre Argelia y Austria. Allí estará en juego el otro cupo a 16avos de final con una particularidad: el empate mete a los dos en la próxima ronda porque los africanos ingresarían como uno de los mejores terceros y serían rivales de Suiza mientras que los europeos, como segundos, deberían enfrentar a España, una de las grandes candidatas.

El encuentro entre sudamericanos y asiáticos se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final y con el primer puesto gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con cinco goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo artillero de la historia de las copas del Mundo con 18 anotaciones. El campeón en Qatar 2022 sabe que jugará la próxima etapa el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Cabo Verde, sorpresivo segundo del Grupo H, y en ese contexto el DT dispondrá de una formación con mayoría de jugadores que no fueron titulares en el arranque del torneo.

El único que repetirá con respecto al partidos con los europeos es Emiliano ‘Dibu’ Martínez. En la defensa, Gonzalo Montiel pelearía por un lugar con Giuliano Simeone para ser el lateral derecho y esa sería la única duda de un entrenador que ya definió el resto de la posiciones. La dupla de centrales tendrá a Nicolás Otamendi y Marcos Senesi y el marcador izquierdo será Nicolás Tagliafico, quien ya está recuperado de su lesión muscular. La titularidad del subcapitán, Otamendi, obedece en gran parte a que Cristian ‘Cuti’ Romero sufrió un golpe en la misma rodilla que se lesionó antes del Mundial y no será arriesgado en un encuentro sin trascendencia.

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En el mediocampo y en la ofensiva irían de arranque cinco jugadores que todavía no fueron titulares: Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico Paz y Julián Álvarez. El único que repetirá respecto al último juego es Lautaro Martínez con el objetivo de que sume confianza de cara a los cruces mientras que Lionel Messi será suplente e ingresará en el segundo tiempo.

Los asiáticos perdieron ante Austria 3 a 1 y Argelia 2 a 1 y ya están eliminados por lo que no tienen puntos y aunque alcancen a cualquiera de esos dos equipos, quedarán por debajo porque cayeron en el encuentro entre sí. En ese contexto, Jordania se despedirá de la primera Copa del Mundo de su historia frente al último campeón, con la ilusión de dar el gran golpe aunque sus posibilidades son remotas.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco sudamericano con una cuota máxima de 1.20 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.20.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026