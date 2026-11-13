En qué canal pasan Argentina vs. Uruguay, por un amistoso hoy

Las selecciones de la Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes desde las 20 (horario argentino) en la Bombonera con arbitraje del brasileño Flávio Rodrigues de Souza en el marco de un amistoso de la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La selección de Uruguay visita a la Argentina en la Bombonera, ya sin Lionel Messi Bikas Das - AP

La previa de Argentina vs. Uruguay

La albiceleste inicia oficialmente la era pos Lionel Messi, una “nueva era” según manifestó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de este miércoles en la que, además, se oficializó su continuidad como entrenador hasta el Mundial 2030.

Para la Argentina es el penúltimo partido del año. Posteriormente, el martes 17 de noviembre enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y concluirá el calendario 2026, el cual quedará marcado en la historia más por la despedida de Messi que por el subcampeonato en la Copa del Mundo.

El comienzo de un nuevo ciclo trae aparejadas novedades en cuanto a los jugadores convocados por el DT, quien en la anterior ventana ya dio un indicio de lo que se viene. No están, por ejemplo, además de los retirados Messi y Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso al igual que los todavía suspendidos Leandro Paredes y Nahuel Molina. Surgen nuevos nombres.

Una de las dudas en la formación inicial es si atajará Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero de Chelsea tiene el alta médica de una fractura en su mandíbula, pero todavía no jugó en ese equipo y la importancia del partido no amerita arriesgar. Sin embargo, quiere estar y es el DT el que define por estas horas si lo mantiene de titular o le da la chance a Gerónimo Rulli.

Si ataja ante Uruguay, Gerónimo Rulli será el capitán de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

En la defensa la incógnita es cómo se encuentra Nicolás Tagliafico, quien arrastra problemas físicos en el arranque de la temporada 2026-2027. Si no llega en condiciones, el lateral izquierdo será para Facundo Medina. En el mediocampo se disputan un lugar Exequiel Palacios y Valentín Barco y en la ofensiva, Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

La Celeste, por su parte, fracasó en el Mundial 2026 con Marcelo Bielsa porque no superó la primera etapa e inició un nuevo ciclo con Diego Forlán como interino, pero con chances de quedarse en el cargo en caso de obtener resultados positivos. Con él en el banco de suplentes, el conjunto charrúa perdió con Japón 3 a 1 y, después, le ganó a República de Corea 4 a 1 e India 6 a 1.

Diego Forlán es el entrenador interino de la selección de Uruguay, pero podría ser ratificado @aufoficial

El exdelantero dispondrá de una formación con la mayoría de las figuras que tiene su selección. Ronald Araújo encabezará la defensa y en el mediocampo sobresalen Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Giorgian de Arrascaeta. Adelante, la referencia será Darwin Núñez.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni. Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.

El clásico rioplatense es uno de los más antiguos y disputados del fútbol internacional. Registra 196 antecedentes, el último de ellos en marzo de 2025, con triunfo albiceleste por 1 a 0 como visitante con un golazo de Thiago Almada. El encuentro más reciente en la Argentina fue el 16 de noviembre de 2023 con victoria de Uruguay por 2 a 0 en la Bombonera.

La selección argentina tiene ventaja en el historial con 92 victorias contra 58 de Uruguay y 46 empates.