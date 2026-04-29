En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan en el marco de la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Colchonero se metió entre los cuatro mejores al dejar el camino nada menos que a Barcelona, uno de los principales candidatos al título en la previa de esta edición, con un triunfo por 3 a 2 en el resultado global. En la ida, en Catalunya, se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. En la vuelta, en Madrid, perdió 2 a 1 por los tantos de Lamine Yamal y Ferrán Torres (Ademola Lookman descontó para el equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone y le permitió avanzar de ronda).

Atlético de Madrid dejó en el camino a Barcelona y sueña en grande, aunque no parte como favorito OSCAR DEL POZO - AFP

Los Gunners, por su parte, eliminaron en cuartos de final a Sporting de Lisboa luego de un ajustado 1 a 0, resultado que consiguió en la ida, en Portugal, con un gol agónico de Kai Havertz a los 91′. Es el único equipo invicto que queda en carrera por el título: fue el líder indiscutido de la Fase Liga con pleno de victorias y en lo que va de la etapa de eliminación directa ganó dos partidos y empató los dos restantes.

Atlético de Madrid vs. Arsenal: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Arsenal corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.38.

Las casas de apuestas ponen a Arsenal como favorito al triunfo en la ida de las semifinales BEN STANSALL - AFP

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