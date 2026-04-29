En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro de ida de las semifinales se disputa este miércoles a las 16 (hora argentina) en España; Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez serían titulares en el local
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan en el marco de la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Colchonero se metió entre los cuatro mejores al dejar el camino nada menos que a Barcelona, uno de los principales candidatos al título en la previa de esta edición, con un triunfo por 3 a 2 en el resultado global. En la ida, en Catalunya, se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. En la vuelta, en Madrid, perdió 2 a 1 por los tantos de Lamine Yamal y Ferrán Torres (Ademola Lookman descontó para el equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone y le permitió avanzar de ronda).
Los Gunners, por su parte, eliminaron en cuartos de final a Sporting de Lisboa luego de un ajustado 1 a 0, resultado que consiguió en la ida, en Portugal, con un gol agónico de Kai Havertz a los 91′. Es el único equipo invicto que queda en carrera por el título: fue el líder indiscutido de la Fase Liga con pleno de victorias y en lo que va de la etapa de eliminación directa ganó dos partidos y empató los dos restantes.
Atlético de Madrid vs. Arsenal: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Fox Sports.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Arsenal corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.38.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak o Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand o David Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Álex Baeona o Ademola Lookman; y Julián Álvarez.
- Arsenal: David Raya; Ben White o Christian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié o Riccardo Calafiori; Martin Odegaard o Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli o Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Champions League
Choque de estilos. Atlético de Madrid y Arsenal abren su serie de semifinales con la obsesión de la Champions League
TV y streaming del miércoles. Atlético-Arsenal en Champions, Racing por Sudamericana, Libertadores, Sinner en Madrid y NBA playoffs
Juegan a otra cosa: 5-4. PSG y Bayern Munich elevaron el fútbol a una dimensión casi inalcanzable en la Champions League
- 1
Con aval de la CNRT, Boca dio otro pequeño paso en su plan para ampliar la Bombonera
- 2
River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
San Lorenzo empató 1-1 con el Santos de Neymar y sigue enfocado en la Copa Sudamericana
- 4
Boca cargó contra el arbitraje por la roja a Bareiro, que condicionó el partido y cambió el rumbo ante Cruzeiro