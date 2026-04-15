Así quedó el cuadro de semifinales de la Champions League 2025-2026

Este miércoles finalizaron los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Paris Saint Germain (PSG) vs. Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs. Arsenal. La ida de ambas series se llevarán a cabo entre el 28 y el 29 de abril, mientras que las revanchas serán entre el 5 y el 6 de mayo. El cuadro completo del certamen está disponible en canchallena.com.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del torneo más importante de Europa a nivel de clubes fue el combinado parisino, campeón en ejercicio, que dejó en el camino al Liverpool de Alexis Mac Allister por un contundente 4 a 0 en el resultado global. En la ida, en Francia, ganó 2 a 0 con goles de Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, y en la vuelta consiguió el mismo resultado con un doblete de Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé convirtió un doblete en Anfield y PSG eliminó a Liverpool de la Champions Jon Super - AP

Luego llegó el turno del Colchonero, que logró aguantar la arremetida de Barcelona y se quedó con el boleto a las semifinales tras ganar 3 a 2 en el acumulado de la serie. Primero ganó 2 a 0 como visitante gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, y luego perdió 2 a 1 como local por los goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres (Ademola Lookman descontó para el equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone).

Posteriormente, los Gunners empataron 0 a 0 con Sporting de Lisboa en su propia casa y avanzaron de ronda gracias a la victoria agónica por 1 a 0 en Portugal, en la ida, con un gol de Kai Havertz a los 91′. Es el único equipo invicto que queda en carrera por el título: fue el líder indiscutido de la Fase Liga con pleno de victorias y en lo que va de la etapa de eliminación directa ganó dos partidos y empató los dos restantes.

Con lo justo, Arsenal derrotó a Sporting Lisboa y se metió en semifinales por segunda edición consecutiva Kin Cheung - AP

Por último, el combinado bávaro festejó en el mejor cruce de cuartos de final, que quedará grabado en las páginas doradas de la Champions League. Le ganó a Real Madrid, el máximo ganador de la historia del certamen con 15 títulos, por 6 a 4 en el global. En España se quedó con el triunfo por 2 a 1 con tantos de Luis Díaz y Harry Kane (Kylian Mbappé descontó para el Merengue), y en Alemania celebró por 4 a 3 gracias a los goles de Aleksandar Pavlović, Kane, Díaz y Michael Olise (Mbappé y Arda Güler por duplicado anotaron para el visitante).

Tabla de campeones de la UEFA Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Barcelona aparece más atrás con cinco, Ajax tiene cuatro, y después hay dos clubes con tres, Manchester United e Inter de Milán.

Real Madrid (España) - 15 títulos

Milán (Italia) - Siete

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis

Barcelona (España) - Cinco

Ajax (Países Bajos) - Cuatro

Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres

Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos

Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) y PSG (Francia) - Uno