Así quedó el cuadro de semifinales de la Champions League 2025-2026

Paris Saint Germain, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Arsenal superaron sus respectivos cruces de cuartos de final y se consolidaron como los cuatro mejores
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Este miércoles finalizaron los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Paris Saint Germain (PSG) vs. Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs. Arsenal. La ida de ambas series se llevarán a cabo entre el 28 y el 29 de abril, mientras que las revanchas serán entre el 5 y el 6 de mayo. El cuadro completo del certamen está disponible en canchallena.com.
El primero en meterse entre los cuatro mejores del torneo más importante de Europa a nivel de clubes fue el combinado parisino, campeón en ejercicio, que dejó en el camino al Liverpool de Alexis Mac Allister por un contundente 4 a 0 en el resultado global. En la ida, en Francia, ganó 2 a 0 con goles de Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, y en la vuelta consiguió el mismo resultado con un doblete de Ousmane Dembélé.
Luego llegó el turno del Colchonero, que logró aguantar la arremetida de Barcelona y se quedó con el boleto a las semifinales tras ganar 3 a 2 en el acumulado de la serie. Primero ganó 2 a 0 como visitante gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, y luego perdió 2 a 1 como local por los goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres (Ademola Lookman descontó para el equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone).
Posteriormente, los Gunners empataron 0 a 0 con Sporting de Lisboa en su propia casa y avanzaron de ronda gracias a la victoria agónica por 1 a 0 en Portugal, en la ida, con un gol de Kai Havertz a los 91′. Es el único equipo invicto que queda en carrera por el título: fue el líder indiscutido de la Fase Liga con pleno de victorias y en lo que va de la etapa de eliminación directa ganó dos partidos y empató los dos restantes.
Por último, el combinado bávaro festejó en el mejor cruce de cuartos de final, que quedará grabado en las páginas doradas de la Champions League. Le ganó a Real Madrid, el máximo ganador de la historia del certamen con 15 títulos, por 6 a 4 en el global. En España se quedó con el triunfo por 2 a 1 con tantos de Luis Díaz y Harry Kane (Kylian Mbappé descontó para el Merengue), y en Alemania celebró por 4 a 3 gracias a los goles de Aleksandar Pavlović, Kane, Díaz y Michael Olise (Mbappé y Arda Güler por duplicado anotaron para el visitante).
Tabla de campeones de la UEFA Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Barcelona aparece más atrás con cinco, Ajax tiene cuatro, y después hay dos clubes con tres, Manchester United e Inter de Milán.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - Siete
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis
- Barcelona (España) - Cinco
- Ajax (Países Bajos) - Cuatro
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres
- Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos
- Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) y PSG (Francia) - Uno
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