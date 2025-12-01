En qué canal pasan Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025 hoy

Barracas Central y Gimnasia de La Plata se enfrentan este lunes a las 17 en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia con arbitraje de Hernán Mastrángelo por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 para definir el tercer semifinalista después de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Gimnasia de La Plata acumula cuatro victorias consecutivas en el Torneo Clausura Fotobaires

La previa de Barracas vs. Gimnasia

Los dos equipos atravesaron los octavos de final como visitante. El Guapo superó a Deportivo Riestra 1 a 0 con un gol de Nicolás Blandi en un duelo que disputó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos y tiene ante sí una gran ocasión para meterse entre los cuatro mejores porque se presenta en su cancha y ante su gente, condición en la que se hace muy fuerte.

En la primera etapa fue sexto en el grupo A con 23 puntos gracias a cinco victorias, ocho empates y tres caídas y es local en cuartos porque el Lobo se ubicó séptimo en la zona B con 22 unidades producto de siete alegrías, una igualdad y ocho derrotas. Con Fernando Zaniratto como DT interino, hilvana cuatro triunfos en fila desde que cayó en el clásico contra el Pincha 2 a 0 y derrotó a River Plate en el Monumental 1 a 0. Así, fue el último clasificado a los playoffs y en octavos doblegó a Unión de Santa Fe, uno de los mejores, 2 a 1 como visitante.

Bicolás Blandi le dio el triunfo a Barracas Central sobre Deportivo Riestra Fotobaires / Facundo Morales

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua. Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.54 contra 3.46 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario y, de persistir tras media hora de juego, a los penales, paga hasta 2.88.

Quien se imponga en el cruce avanzará a las semifinales y será local vs. Estudiantes, verdugo de Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 0 como visitante gracias a un gol de Tiago Palacios.