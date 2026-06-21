En qué canal pasan Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026 hoy

El encuentro entre los Diablos Rojos y los Guepardos Persas se disputa este domingo a las 16 (horario argentino) en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, desde las 16 (horario argentino), Bélgica e Irán se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Darío Herrera, se disputa en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Diablos Rojos comenzaron su participación en la Copa del Mundo con un inesperado empate 1 a 1 frente a Egipto, por los goles de Mohamed Hany en contra -B- y Emam Ashour -E-. Fueron grandes protagonistas de las últimas ediciones. El tercer puesto en Rusia 2018 fue su mejor participación hasta el momento, superando el cuarto lugar en México 1986. De aquella camada permanecen en el plantel Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thibaut Courtois, Thomas Meunier y Romelu Lukaku, entre otros.
Los Guepardos Persas, por su parte, protagonizaron uno de los compromisos más destacados de la primera jornada frente a Nueva Zelanda. Empataron 2 a 2 en el SoFi Stadium de Los Angeles por los tantos de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi (Elijah Just anotó los dos tantos neozelandeses). Su gran objetivo es superar la etapa de grupos por primera vez en la historia, ya que quedaron eliminados en sus seis presentaciones mundialistas.
- El otro partido de la fecha 2 del Grupo G lo protagonizarán Egipto y Nueva Zelanda este mismo domingo, a partir de las 22 de la Argentina, en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.
Bélgica vs. Irán: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports 2.
- Canal 110 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bélgica corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.43 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Irán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
Momento de reaccionar. Irán se ponía al frente ante Bélgica, pero apareció el VAR y un árbitro argentino anuló el gol
Como el Dibu. La estrella de Colombia que fue papá justo antes del Mundial y aún no pudo conocer a su hijo
Minuto a minuto. Ecuador empató, y Alemania y Japón ganaron, mientras Argentina se prepara para enfrentar a Austria
- 1
Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico
- 2
Agenda de TV y streaming del domingo: España y Uruguay en el Mundial, Cerúndolo en una final, MotoGP
- 3
Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2
- 4
Pausa de hidratación en el Mundial: entre la codicia económica y el riesgo de desvirtuar el fútbol