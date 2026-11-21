Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro definitorio entre el xeneize y el Galo se disputa este sábado a las 19.30 (horario argentino) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 19.30 (horario argentino), Boca y Atlético Mineiro se enfrentan en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro definitorio, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se disputa en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y DSports, como así también por streaming en Paramount+ y el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se consolidó como uno de los dos mejores tras superar un camino complejo. Luego de su participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores, decantó en la Sudamericana por quedar tercero en su zona. Desde entonces eliminó a O’Higgins en los playoffs, a Recoleta en octavos de final, a San Pablo en cuartos y a Vasco da Gama en semifinales. En la serie de esa instancia contra el Gigante da Colina, Boca perdió la ida en la Bombonera, pero remontó en el estadio Maracaná y avanzó por un 3 a 1 en el global.
El Galo, por su parte, recorrió un trayecto diferente ya que comenzó en la Sudamericana directamente en la primera ronda, en la que avanzó como líder del Grupo B, para luego eliminar sucesivamente a Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. En las semifinales, el elenco comandado por el argentino Eduardo Domínguez ganó 3 a 0 en la ida como local y perdió 2 a 0 en la vuelta como visitante.
Boca vs. Atlético Mineiro: cómo ver online
La final de la Copa Sudamericana 2026 está programada para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa Sudamericana 2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.26 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Mineiro. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.16.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
- Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Igor Gomes; Bernard, Mateo Cassierra y Tomás Cuello.
Más leídas de Fútbol
- 1
Eduardo Domínguez recordó el legado de su suegro (Bianchi) y aclaró su frase sobre la sequía internacional de Boca
- 2
Boca es mayoría en Barranquilla: miles de hinchas, 2500 policías y un operativo de seguridad histórico
- 3
Harry Kane sufrió una dura lesión y permanecerá fuera de las canchas por varios meses
- 4
Un jugador de Porto marcó un insólito gol en contra y pidió el cambio entre lágrimas: la reacción de sus compañeros