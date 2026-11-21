Este sábado, desde las 19.30 (horario argentino), Boca y Atlético Mineiro se enfrentan en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro definitorio, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se disputa en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y DSports, como así también por streaming en Paramount+ y el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se consolidó como uno de los dos mejores tras superar un camino complejo. Luego de su participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores, decantó en la Sudamericana por quedar tercero en su zona. Desde entonces eliminó a O’Higgins en los playoffs, a Recoleta en octavos de final, a San Pablo en cuartos y a Vasco da Gama en semifinales. En la serie de esa instancia contra el Gigante da Colina, Boca perdió la ida en la Bombonera, pero remontó en el estadio Maracaná y avanzó por un 3 a 1 en el global.

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El Galo, por su parte, recorrió un trayecto diferente ya que comenzó en la Sudamericana directamente en la primera ronda, en la que avanzó como líder del Grupo B, para luego eliminar sucesivamente a Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. En las semifinales, el elenco comandado por el argentino Eduardo Domínguez ganó 3 a 0 en la ida como local y perdió 2 a 0 en la vuelta como visitante.

Boca vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

La final de la Copa Sudamericana 2026 está programada para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa Sudamericana 2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.26 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Mineiro. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.16.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en la final de la Copa Sudamericana 2026 Manuel Cortina

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