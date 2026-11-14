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En qué canal pasan Boca vs. Banfield hoy, por la Copa Argentina 2026

El encuentro entre el xeneize y el Taladro se disputa este sábado a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa

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El uruguayo Miguel Merentiel sería titular en el encuentro de este sábado entre Boca y Banfield, por la Copa Argentina
El uruguayo Miguel Merentiel sería titular en el encuentro de este sábado entre Boca y Banfield, por la Copa ArgentinaALEJANDRO PAGNI - AFP

Este sábado, desde las 19, Boca y Banfield se enfrentan en el marco de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize es el máximo ganador de la historia del certamen más federal del país con cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020). En cuartos de final eliminó a Racing por 3 a 2, después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′, con un hat-trick del ecuatoriano Enner Valencia (Gastón Lodico y Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtieron los goles de la Academia).

Boca Juniors ya ganó la Tabla Anual y quiere conseguir más títulos en lo que resta del año
Boca Juniors ya ganó la Tabla Anual y quiere conseguir más títulos en lo que resta del añoALEJANDRO PAGNI - AFP

El Taladro, por su parte, viene de ganarle a Deportivo Riestra por penales luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los tantos de Tomás Adoryán -B- y Ángel Stringa -DR-. Nunca jugó la final y el objetivo de este año es romper la pared, consolidarse como uno de los dos mejores por primera vez y pelear por un título, algo que no consigue desde 2009, cuando ganó el Apertura de la mano de James Rodríguez, Nicolás Bertolo, Santiago Silva y Walter Erviti, entre otros.

Boca vs. Banfield: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Mendoza y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa Argentina 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

A pesar de no partir como favorito, Banfield quiere dar el golpe ante Boca en Mendoza
A pesar de no partir como favorito, Banfield quiere dar el golpe ante Boca en MendozaJuan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
  • Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina.
LA NACION
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